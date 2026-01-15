'전약후강' 코스피, 4800 바짝 추격…코스닥도 올라

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

15일 하락 출발했던 코스피가 4800 돌파 직전까지 치솟는 뒷심을 발휘하며 또 한 번 역대 최고치를 경신했다.

이날 코스피는 전일 대비 74.45포인트(1.58%) 뛴 4797.55에 거래를 마치며 10거래일 연속 사상 최고치를 갈아치웠다. 지수는 전장 대비 12.82포인트(0.27%) 밀린 4710.28로 출발한 뒤 보합권에서 등락을 거듭했으나 이후 오름폭을 키웠다. 코스피가 10거래일 이상 연속 상승한 것은 지난해 9월 2∼16일(총 11거래일) 이후 약 4개월 만이다.

AD

상승 동력을 제공한 건 외국인과 기관의 '쌍끌이' 매수다. 개인이 1조8204억원을 팔아치울 동안 외국인과 기관이 각각 3424억원, 1조2977억원을 사들이며 지수를 견인했다. 코스피200 선물시장에선 개인이 4462억원을 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 1673억원, 2852억원을 순매도했다.

임정은 KB증권 연구원은 "경기 기대감, 풍부한 유동성, 실적 기대감이 모두 맞물리며 코스피가 10거래일 연속 상승했다"며 "실적 추정치 상향이 이어지며 밸류에이션 부담은 낮은 편으로 긍정적인 증시 흐름이 이어질 것"으로 내다봤다.

코스피 시가총액 상위권은 대부분 상승 마감했다. 기아(6.64%), HD현대중공업(2.60%), 삼성전자(2.57%), 현대차(2.55%), 삼성바이오로직스(1.97%), 한화에어로스페이스(1.97%), SK하이닉스(0.94%)가 올랐다. 오후 들어 TSMC가 어닝 서프라이즈를 기록하면서 삼성전자는 상승 폭을 확대, SK하이닉스는 상승 전환에 성공했다. 반면 SK스퀘어(-1.38%), 두산에너빌리티(-0.11%)는 내렸다.

같은 날 코스닥은 전장보다 8.98포인트(0.95%) 상승한 951.16으로 장을 마감했다. 앞서 지수는 2.15포인트(0.23%) 내린 940.03으로 출발했으나 외국인 수급이 확대되며 반등에 성공했다. 개인과 기관이 각각 2525억원, 2억원을 순매도한 반면 외국인은 2695억원어치를 사들였다.

코스닥은 시총 상위권 전 종목이 뛰었다. 레인보우로보틱스(13.07%), HLB(1.52%), 펩트론(1.09%), 삼천당제약(0.80%), 알테오젠(0.75%), 코오롱티슈진(0.70%), 에코프로(0.53%), 에코프로비엠(0.47%), 에이비엘바이오(0.21%), 리가켐바이오(0.12%)이 강세로 마무리했다.

테마별로는 로봇(+5.79%), 스마트팩토리(+5.08%), 타이어(+5.04%)주들이 시장의 주목을 받았다. 반면 IT 대표주(-2.57%), 모바일게임(-2.19%) 부문은 조정을 받았다.





AD

이날 서울 외환시장에서 12.5원 급락한 1465원으로 개장했던 원·달러 환율은 기준금리를 동결한 한국은행 금융통화위원회와 저가 매수세의 영향으로 1469.7원에 마감했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>