충남문화관광재단, '예술·기업 동반성장 대상' 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아르코·한국메세나협회 공동 평가서 '지역 메세나 모범 모델' 인정

AD

충남문화관광재단이 예술인과 기업을 연결하는 지속가능한 협력 모델을 구축한 성과를 인정받아, '2025 대한민국 예술과 기업 동반성장 대상'을 수상했다.

재단은 15일 서울 종로구 예술가의 집에서 열린 '대한민국 예술과 기업 동반성장 대상(Artnership Awards)' 시상식에서 우수 재단으로 선정됐다고 밝혔다.

이 상은 한국문화예술위원회(ARKO)와 한국메세나협회(KMA)가 공동 주최하는 '2025 예술과 기업 동반성장지원사업'의 성과를 평가해, 지역 문화예술 생태계 활성화에 기여한 기관과 사례를 선정해 수여하는 상이다.

예술단체와 기업의 전략적 협업을 통해 예술의 사회적 가치와 기업의 경영 가치를 동시에 확장한 성과가 주요 평가 기준이다.

재단은 지난해 충남 지역 예술인과 기업을 연계하는 중개기관 역할을 맡아, 일회성 후원을 넘어 지속 가능한 메세나 협력 구조를 구축한 점에서 높은 평가를 받았다.

특히 기업이 예술단체에 후원한 금액에 비례해 재단이 추가 기금을 매칭하는 방식으로, 예술인의 창작 재원을 안정적으로 확대하고 기업에는 실질적인 사회공헌 참여 기회를 제공한 점을 인정 받았다.





AD

이한수 재단 경영기획본부장은 "지역 예술계와 기업이 상생하는 구조를 만들기 위해 현장에서 꾸준히 쌓아온 노력의 결과"라며 "앞으로도 예술가가 안정적으로 창작하고 기업은 문화예술을 통해 새로운 사회적 가치를 창출할 수 있도록 파트너십 생태계를 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>