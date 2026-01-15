본문 바로가기
빌려 신었는데 벌써 인기폭발…다카이치도 관심 보인 '이재명 운동화'

서지영기자

입력2026.01.15 15:33

구두 대신 운동화 택한 이 대통령
이탈리아 명품 브랜드 호간 제품…정가 75만원

이재명 대통령이 일본 방문 중 신었던 운동화가 온라인에서 화제다. 해당 운동화는 이 대통령이 일정을 소화하는 도중 실무진 것을 빌려 신은 것으로 알려졌다. 이 대통령이 대선후보 시절 신었던 운동화가 완판된 전례가 있었던 만큼 또다시 품절 대란을 일으킬지 관심이 쏠리고 있다.


빌려 신었는데 벌써 인기폭발…다카이치도 관심 보인 '이재명 운동화' 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 14일 일본 나라현 대표 문화유적지인 호류지(법륭사)에서 기념촬영을 하고 있다. 이 대통령이 이날 신은 운동화는 이탈리아 럭셔리 브랜드 HOGAN(호간)의 '하이퍼라이트 스니커즈' 모델이다. 연합뉴스
이 대통령은 14일 오후 다카이치 사나에 일본 총리와 함께 나라현의 대표적 문화유적지인 호류지(법륭사)를 방문했다. 다카이치 총리가 정장에 구두를 착용한 데 반해 이 대통령은 짙은 남색 정장에 스니커즈를 매치한 '비즈니스 캐주얼' 차림으로 등장했다.


이 대통령 신은 명품 브랜드 운동화 화제…"수행비서 신발 빌려 신어"

이 대통령의 신발은 이탈리아 럭셔리 브랜드 HOGAN(호간)의 '하이퍼라이트 스니커즈' 모델이다. 제품 가격은 공식 홈페이지 기준 75만 원이다. 호간은 이탈리아 럭셔리 그룹 토즈(Tod's)가 전개하는 브랜드다.


이 운동화는 이 대통령 것이 아니라 현장에서 실무진으로부터 빌린 것으로 전해졌다. 청와대 관계자는 전날 실무진이 별도로 운동화를 준비하지 못해 수행비서의 운동화를 빌려 신게 됐다"고 밝혔다. 당일 이 대통령의 비서진이 호류지에 자갈이 깔린 것을 보고 운동화를 신는 게 낫겠다고 권유한 것으로 보인다.


다카이치 사나에 일본 총리도 호류지 방문 일정에서 이 대통령의 운동화에 관심을 보였다. 그는 이 대통령의 운동화를 가리키며 "어제도 이걸 신으셨으면 좋았을 텐데"라고 농담을 건넸다.


지난해 리복 운동화 완판도 재조명
빌려 신었는데 벌써 인기폭발…다카이치도 관심 보인 '이재명 운동화' 이 대통령은 지난해 5월 대선후보 출정식에서도 파란색과 빨간색이 섞인 리복 운동화를 착용해 화제가 됐었다. 운동화에는 "이제부터 진짜 대한민국"이라는 문구가 붙어 있다. 연합뉴스

앞서 이 대통령은 지난해 5월 대선후보 출정식에서도 파란색과 빨간색이 섞인 리복 운동화를 착용해 화제가 됐었다. 당시 착용한 제품은 리복의 클래식 레더 'GY1522' 모델이었다.


제품 정가는 8만9000원이었으나 재고 처분 차원에서 공식 매장에서 3만5600원에 할인가로 판매되고 있었는데, 이 대통령이 신었다는 소식이 알려지면서 해당 운동화는 하루 만에 완판됐다. 이후 일부 리셀(재판매) 사이트에서는 할인가 대비 10배가량 높은 34만원대에 거래되기도 했다.




서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
