최윤범 고려아연 회장, 다보스서 '핵심광물 공급망' 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美 제련소 투자 발표 이후 첫 공식 무대

글로벌 기업과 협력 모색…연사로 강연도

최윤범 고려아연 회장이 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에 참석해 글로벌 핵심광물 공급망 재편 방향을 논의한다. 지난해에 이어 두 번째 다보스포럼 참석이다.

고려아연은 최 회장이 오는 19일부터 23일까지 스위스 다보스에서 열리는 WEF 연차총회에 참가한다고 15일 밝혔다. 최근 미국 제련소 건설 프로젝트를 공식화한 이후 처음으로 서는 글로벌 무대다. 고려아연 측은 이번 포럼을 계기로 핵심광물 공급망과 관련한 정부·민간 협력 논의를 이어갈 계획이다.

최윤범 고려아연 회장. 김현민 기자

AD

최 회장은 포럼 기간 중 '핵심광물 분야의 전략적 파트너십과 투자'를 주제로 한 세션에 공식 연사로 나선다. 이 세션에는 주요 자원국 정부 관계자와 광물·금속 기업 최고경영자들이 참석해 공급망 안정화와 인프라 투자 방안을 논의할 예정이다.

다보스 현지에서는 에너지·광물 분야 기업 최고경영자(CEO)들과의 개별 미팅도 예정돼 있다. 국제에너지기구(IEA) 등 국제기구 고위 인사들과의 면담 일정도 포함됐다. 고려아연이 추진 중인 미국 제련소 프로젝트를 중심으로 공급망 협력 가능성을 논의할 전망이다. 고려아연은 미국과 호주를 중심으로 자원순환, 신재생에너지 관련 사업을 확대하고 있다.

최 회장은 포럼에 앞서 다보스포럼 공식 홈페이지에 게재된 기고문을 통해 핵심광물 공급망에서 '순환경제'의 역할을 강조했다. 그는 재생에너지 확대와 전기화 목표 달성을 위해서는 기존 광산 개발 중심의 공급 구조만으로는 한계가 있다고 지적하며 사용 후 배터리와 태양광 패널 등에서 금속을 회수·재활용하는 체계가 필요하다고 밝혔다. 고려아연은 전자폐기물에서 금속 원료를 회수하는 고려아연 미국 자회사 '페달포인트(Pedalpoint)'에서 재활용 원료를 확보하고 있다.

최 회장은 현재 WEF 산하 광업·금속 운영위원회 구성원으로 활동하고 있다. 이번 포럼에서는 소재 산업의 중장기 전환을 논의하는 '미래 소재 프로그램 운영위원회' 회의에도 참석한다.





AD

한편 올해 다보스포럼은 '대화의 정신(A Spirit of Dialogue)'을 주제로 열리고 전 세계 130여개국 정·재계 인사들이 참여한다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>