국립부경대 대학중점연구소, 국내외 대학·연구기관 진출 잇따라

해양바이오닉스융합기술센터, 각 분야 인력 배출



보세 시바쿠마 연구교수, 김세창·조경진 연구원

국립부경대학교(총장 배상훈) 해양바이오닉스융합기술센터(센터장 정원교) 연구원들이 국내외 대학과 우수 연구기관에 잇달아 진출했다.

이 센터는 교육부 지정 이공분야 대학중점연구소이다. 센터의 보세 시바쿠마(Bose Sivakumar) 전임연구교수(지도교수 강현욱)는 인도 SR University(SRU) 기초과학부(School of Sciences and Humanities) 조교수로 임용돼 1월 중순부터 고국에서 활동하게 된다.

왼쪽부터 보세 시바쿠마 전임연구교수, 김세창 박사, 조경진 박사.

이와 함께 이 센터 김세창 박사(지도교수 정원교)는 국립해양생물자원관 연구원으로 채용돼 1월 말부터 AI 빅데이터 기반 해양 바이오소재 개발에 힘쓸 예정이다.

이에 앞서 이 센터 출신 조경진 박사(지도교수 김영목)는 지난 10월 한국식품연구원 스마트제조사업단 연구원으로 채용돼 식품 제조의 디지털 전환과 지능화를 위한 핵심 기술 개발 및 상용화 연구를 수행하고 있다.

이들은 해양바이오닉스융합기술센터의 지원을 받아 다양한 융합연구를 수행해 왔으며, 수많은 연구 프로젝트의 핵심 역할을 맡아 탁월한 연구 성과를 거뒀다. 센터의 연구 역량 강화와 국제 공동연구 활성화에 크게 기여해왔다는 평기다.

또 해양·바이오·메디컬 분야에서 다수의 논문을 발표하고 국내외 학술대회 수상, 특허 등록, 국가 연구과제 수주 등 탁월한 연구 성과를 인정받았다.





해양바이오닉스융합기술센터와 연구진들은 국가 첨단 해양신산업을 선도하는 해양 융복합 바이오메디컬 기술 개발과 전문연구인력 양성에 지속적으로 힘쓰며 국내외 연구진과 학술 교류와 협력을 확대할 계획이다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

