가평군 “청평면에 54홀 규모 파크골프장 조성”…12월 완공 목표

군민건강·여가증진 기대

경기 가평군이 군민들의 건전한 여가문화 조성을 위해 올해 12월까지 청평면 대성리에 54홀 규모의 파크골프장을 조성한다.

가평군, 청평면에 54홀 규모 파크골프장 조성. 가평군 제공

가평군은 15일 "청평면 대성리에 44억5000만원의 공사비를 들여 총면적 6만4497㎡ 54홀 규모의 파크골프장을 조성할 계획"이라고 밝혔다.

군은 지난 9일 원주지방환경청으로부터 하천점용허가 및 실시계획인가를 받았다. 이에 따라 올해 4월 공사에 착공해 12월까지 사업을 완료한다는 방침이다.

이번 사업은 2023년 6월 실시설계용역 착수 이후 원주지방환경청과 하천점용허가 협의를 거쳐 올해 1월 최종 인가를 받으며 본격 추진 단계에 들어섰다.





가평군, 청평면에 54홀 규모 파크골프장 조성(위치도). 가평군 제공

군 관계자는 "파크골프장 조성을 통해 군민들이 일상 속에서 건강을 증진하고 여가를 즐길 수 있는 기반을 마련하게 됐다"며 "앞으로도 문화·체육 인프라를 균형 있게 확충해 주민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"고 말했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

