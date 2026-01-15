황기연 수은 행장, 충청 K뷰티·바이오사 방문…"금융지원 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연구·개발-시설투자-수출-해외사업 단계별 지원

황기연 한국수출입은행장이 충북 우수 중소·중견기업을 방문해 금융지원을 약속했다고 수출입은행이 15일 밝혔다.

황기연 한국수출입은행장(오른쪽)이 15일 충북 음성 코스메카코리아 본사를 방문해 지재성 부회장과 대화하고 있다. 수출입은행

황 행장은 이날 오전 충북 음성의 화장품 제조자개발생산(ODM) 전문기업인 코스메카코리아와 오송의 의약품 제조기업인 한국비엠아이를 찾았다.

이번 현장 방문은 K뷰티와 바이오 분야 중소·중견기업 경쟁력 강화를 뒷받침하고, 지역경제 지원도 강화하려는 수은 의지를 밝히기 위해 이뤄졌다.

황 행장은 "연구·개발부터 시설투자, 수출, 해외사업까지 성장단계별 자금 수요에 맞춰 금융지원을 강화할 것"이라며 "이들 기업이 글로벌 시장으로 도약할 수 있도록 뒷받침하겠다"고 말했다.

앞서 황 행장은 지난달에는 경남 창원의 중견 조선사 케이조선(옛 STX조선해양)과 방산 부품 강소기업 영풍전자를 방문한 바 있다.





한편 수은은 올해 신년사를 통해 기술력과 성장잠재력을 보유한 중소·중견기업에 향후 3년간 110조원 이상을 공급하고, 비수도권 중소·중견기업 종합 지원 패키지를 도입하겠다고 밝혔다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

