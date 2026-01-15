존쿡 델리미트, 2026 설 선물세트 9종 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

프리미엄 델리미트부터 미식·라이프스타일 세트까지 폭넓은 구성

구매 수량별 최대 30% 할인… 날짜 지정·다중 배송 서비스 제공

AD

에쓰푸드(대표이사 조성수)가 운영하는 존쿡 델리미트가 2026년 설 명절을 맞아 총 9종의 설 선물세트를 선보인다.

이번 설 선물세트는 명절에 전하는 마음의 무게와 받는 이의 취향을 고려해 정통 델리미트 중심의 프리미엄 구성부터 실용성과 감각을 겸비한 세트, 색다른 미식 경험을 담은 구성까지 폭넓게 마련됐다. 격식 있는 명절 인사부터 부담 없는 선물까지 다양한 상황에 맞춰 선택할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

존쿡 델리미트가 준비한 2026 설 선물세트 라인업 가운데 대표 제품으로는 '하몽 프리미엄 세트'와 '시그니처 세트'가 꼽힌다. 하몽 프리미엄 세트는 깊고 고소한 풍미의 스페인 정통 하몽을 마이스터가 얇게 핸드컷한 제품을 중심으로, 다양한 그로서리를 함께 구성해 명절에 어울리는 프리미엄 가치를 담았다. 시그니처 세트는 존쿡 델리미트의 베스트 제품을 엄선해 누구에게나 만족도를 높일 수 있도록 구성했으며, 두 세트 모두 품질과 활용도를 고루 갖춰 설 선물로서 탁월한 선택지로 제안된다.

이와 함께 존쿡 델리미트는 '델베르데 파스타 세트'를 새롭게 선보인다. 이탈리아 정통 파스타 브랜드인 델베르데의 파스타 면에 존쿡 델리미트의 냉장 소스와 판체타 등을 더해 구성한 이번 세트는 집에서도 간편하게 완성도 높은 한 끼를 즐길 수 있도록 기획됐다. 기존 명절 선물과는 다른 미식 중심의 차별화된 선택지로 눈길을 끈다.

이 외에도 ▲수제 델리미트 세트 ▲샤퀴테리 플래터 세트 ▲브런치 세트 ▲LA 갈비 세트 ▲메디쏠라 영양 밸런스식 세트 ▲설성오리 세트 등 다양한 구성의 설 선물세트가 함께 출시돼 소비자의 선택 폭을 넓혔다. 총 9종으로 구성된 이번 라인업은 가족, 지인, 비즈니스 관계 등 다양한 선물 상황에 맞춰 활용하기 좋다.

존쿡 델리미트는 고객 편의를 고려한 배송 서비스와 할인 혜택도 마련했다. 배송 날짜 지정이 가능하며, 여러 주소로 나누어 보낼 수 있는 다중 배송 서비스를 제공한다. 또한 1세트 주문 시에도 무료 배송 혜택을 적용해 소량 구매의 부담을 낮췄다. 구매 수량에 따라 최대 30%까지 할인 혜택이 제공되며, 할인율은 세트별로 상이하다.

존쿡 델리미트 관계자는 "이번 설 선물세트는 명절에 전하고 싶은 마음을 제대로 담을 수 있도록 제품 구성과 서비스 전반을 세심하게 준비했다"며 "프리미엄 델리미트부터 색다른 미식 경험까지 설 선물 선택의 폭을 넓힐 수 있을 것"이라고 말했다.





AD

한편, 존쿡 델리미트 2026 설 선물세트는 공식 온라인 몰인 존쿡몰에서 구매할 수 있으며, 모든 세트는 예약 주문으로만 판매된다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>