구미시, '2026 박정희마라톤대회' 3월 1일 개최

접수 1만4천여 명 돌파

관외 참가자 57.4%

공인 코스 운영·가족형 종목 구성

전국 대회 자리매김

대회 연계 지역경제·러닝 문화 확산 기대

경북 구미시는 오는 3월 1일 낙동강 체육공원 일원에서 열리는 '2026 구미 박정희마라톤대회'의 참가 열기가 이어짐에 따라 참가 정원을 당초 1만 명에서 1만5천 명으로 확대했다.

현재까지(1.14. 기준) 1만4천여 명이 접수해 대회가 전국 규모 마라톤대회로 빠르게 자리매김하고 있다.

이번 대회는 풀·하프·10㎞·5㎞ 등 4개 종목으로 운영되며 총 1만5000명 규모다.

이는 2025년 첫 대회 약 1만 명 대비 50% 확대된 수치다. 참가자 접수는 2025년 11월 20일부터 2026년 2월 3일까지 76일간 진행된다.

「2026 구미 박정희마라톤대회」 포스터/구미시청 제공

1월 기준 종목별 접수는 풀코스 1309명, 하프 코스 4114명, 10㎞ 5435명, 5㎞ 3192명으로 합계 1만4050명이다. 이 가운데 관외 참가자는 8068명으로 전체의 57.4%를 차지해 외부 방문객 유입 효과가 뚜렷하다.

관내 참가자도 5982명(42.6%)에 달해 시민 참여와 전국 참여가 균형을 이룬다.

풀·하프 코스는 대한육상연맹 공인 코스로 운영돼 기록 경쟁이 가능하다. 이에 따라 전국 러너들의 참여가 꾸준히 이어지고 있다.

10㎞와 5㎞ 코스에는 가족 단위 참가자와 생활체육 동호인이 집중돼 다양한 연령층이 함께하는 대회로 구성된다.

대회 당일에는 전국 각지에서 참가자와 동반 방문객이 유입돼 숙박·음식·교통·소비 전반에서 지역경제 활성화가 기대된다.

구미시는 대회 운영과 연계한 상권 이용 증가와 소비 확산 효과가 나타날 것으로 보고 있다. 아울러 시민 일상 속 러닝 문화 확산과 생활체육 참여 확대, 도시 인지도 제고에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망된다.





김장호 구미시장은 "참가 현황을 반영해 운영 규모를 조정했다"며 "관계기관과 협력해 안전관리와 교통 대책 등 행사 운영 전반을 차질 없이 준비해 안정적인 대회가 진행되기를 기대한다"고 밝혔다.





