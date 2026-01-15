AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 상위 3% 이내 성적, 경남 유일 최우수 등급 획득 쾌거

경남 창녕군청소년수련관(관장 이재규)은 성평등가족부가 주관한'2025년 청소년수련시설 종합평가'에서 최우수기관으로 선정되는 쾌거를 거뒀다고 밝혔다.

성평등가족부가 2년마다 실시하는 이번 평가는 전국 548개 청소년수련시설을 대상으로 진행됐으며 ▲운영 및 관리 체계 ▲청소년 이용 및 프로그램 운영 ▲시설 안전 관리 ▲기관 발전 노력 등 운영 전반을 종합적으로 점검하는 국가 단위의 공신력 있는 평가다.

창녕군청소년수련관, 2025년 전국 청소년수련시설 종합평가 ‘최우수’ 선정.

창녕군청소년수련관은 모든 평가 영역에서 고르게 높은 점수를 획득하며 전국 상위 3% 이내의 우수한 성적을 기록했다.

특히 경남에서 유일하게'최우수' 등급을 받아 기관의 전문성과 우수한 운영 성과를 대외적으로 인정받았다.

이번 선정으로 창녕군청소년수련관은 최우수 등급 현판과 함께 성평등가족부 장관상과 상금 100만원을 받게 된다.





이재규 관장은 "이번 성과는 현장에서 묵묵히 역할을 다해온 직원들의 노력과 지역사회와의 긴밀한 협력이 이뤄낸 결실"이라며"앞으로도 변화하는 청소년 정책 환경에 능동적으로 대응하고, 청소년이 주인이 되는 기관이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





