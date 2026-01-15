'강선우 1억 의혹' 김경, 사흘 만에 경찰 재출석…"국민께 죄송"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강선우 무소속 의원에게 1억원의 뇌물을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원이 사흘 만에 경찰에 재출석했다.

연합뉴스

서울경찰청 공공범죄수사대는 15일 오전 김 시의원을 뇌물 등 혐의 피의자 신분으로 재소환했다.

이날 오전 9시께 경찰에 출석한 김 시의원은 "국민 여러분께 심려 끼쳐드려 정말 죄송하다"며 "(조사에서) 모두 사실대로 말하고 성실하게 조사에 임하겠다"고 말했다.

김 시의원은 "강 의원에게 1억원을 전달했느냐", "건넬 때 강 의원이 있었느냐", "텔레그램에 왜 재가입을 했느냐" 등 취재진 질문에는 답하지 않았다.

김 시의원은 2022년 지방선거를 앞두고 강 의원실의 남모 당시 사무국장을 통해 1억원을 건넨 혐의(뇌물 등)를 받고 있다. 김 시의원은 이후 강 의원이 참석한 공천관리위원회 회의에서 단수 공천이 확정됐다.





경찰 수사가 시작되자 미국으로 출국했던 김 시의원은 지난 11일 입국해 당일 밤부터 12일 새벽까지 조사를 받은 바 있다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

