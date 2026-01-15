무려 22조원…스칼렛 요한슨 제치고 할리우드 새 역사

영화 '아바타' 시리즈의 네이티리, 마블 시네마틱 유니버스 '가디언즈 오브 갤럭시' 시리즈의 가모라로 잘 알려진 할리우드 배우 조 샐다나가 미국 영화 역사상 누적 흥행 수입이 가장 많은 배우로 이름을 올렸다. 13일 미국 연예 전문 매체 버라이어티는 지난해 12월 개봉한 영화 '아바타: 불과 재'가 전 세계에서 약 12억3000만 달러의 흥행 수익을 기록하면서 조 샐다나의 출연작 누적 흥행 수입이 크게 증가했다고 보도했다. 영화 흥행 통계 사이트 '더 넘버스' 집계에 따르면, 조 샐다나는 주연작 33편을 통해 총 154억 7000만 달러의 누적 흥행 수입을 기록했다.

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아바타 시리즈 흥행으로 정상 올라

33편 출연작으로 이룬 대기록

SNS 통해 감사 인사 전해

영화 '아바타' 시리즈의 네이티리, 마블 시네마틱 유니버스(MCU) '가디언즈 오브 갤럭시' 시리즈의 가모라로 잘 알려진 할리우드 배우 조 샐다나가 미국 영화 역사상 누적 흥행 수입이 가장 많은 배우로 이름을 올렸다. 13일(현지시간) 미국 연예 전문 매체 버라이어티는 지난해 12월 개봉한 영화 '아바타: 불과 재'가 전 세계에서 약 12억3000만 달러(약 1조8000억 원)의 흥행 수익을 기록하면서 조 샐다나의 출연작 누적 흥행 수입이 크게 증가했다고 보도했다.

영화 '아바타' 시리즈의 네이티리, 마블 시네마틱 유니버스(MCU) '가디언즈 오브 갤럭시' 시리즈의 가모라로 잘 알려진 할리우드 배우 조 샐다나. AP연합뉴스

AD

영화 흥행 통계 사이트 '더 넘버스(The Numbers)' 집계에 따르면, 조 샐다나는 주연작 33편을 통해 총 154억 7000만 달러(약 22조 6000억 원)의 누적 흥행 수입을 기록했다. 이는 기존 1위였던 스칼렛 요한슨을 넘어선 수치다. 요한슨은 36편의 주연작으로 약 154억 달러의 흥행 수익을 올리며 2위로 내려앉았다. 이어 사무엘 L. 잭슨이 70편의 영화에서 약 146억 달러로 3위, 로버트 다우니 주니어가 45편에서 143억 달러로 4위를 차지했다.

조 샐다나는 최고 흥행 배우 등극 소식이 전해진 뒤 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 감사의 뜻을 표했다. 그는 "역대 최고 흥행 배우라는 기록을 세우게 된 이 특별한 여정에 진심으로 감사드린다"며 "함께할 수 있었던 훌륭한 프랜차이즈와 협력자들, 그리고 저를 믿어준 감독님들 덕분"이라고 밝혔다. 이어 그는 '스타트렉'의 J.J. 에이브럼스, '어벤져스'의 조 루소·앤서니 루소, '가디언즈 오브 갤럭시'의 제임스 건, '아바타'의 제임스 캐머런 감독을 언급하며 "감독님들의 믿음과 지도가 배우이자 예술가로서의 저를 만들어줬다"고 강조했다. 팬들을 향해서는 "여러분의 변함없는 지지와 열정이 이 기록적인 성과의 토대"라며 "이 성취는 우리 모두의 것"이라고 덧붙였다.





AD

조 샐다나는 최고 흥행 배우 등극 소식이 전해진 뒤 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 감사의 뜻을 전했다. EPA연합뉴스

1978년 미국 뉴저지에서 태어난 조 샐다나는 무용을 전공한 뒤 2000년 영화 '센터 스테이지'로 데뷔했다. 이후 '아바타' 시리즈, '가디언즈 오브 갤럭시', '어벤져스' 등 굵직한 프랜차이즈 작품에서 활약하며 글로벌 스타로 자리매김했다. 최근 영화 '에밀리아 페레즈'로 아카데미 시상식에서 조연상을 받으며 연기력 또한 인정받았다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>