서울시, 낡은 하수도 정비에 '공공기여' 끌어쓴다

민간개발이익 공공시설 확충 활용

하수관로 55%, 30년 넘어 정비 시급

계획수립 단계부터 안전 인프라 검토

#. 재건축을 앞둔 강남구 대치역사거리 인근 미도·은마·선경아파트는 지난해 정비사업과 연계한 '공공기여' 방식으로 11만9000t 규모의 저류시설을 공동 설치·부담하기로 했다. 이들 단지는 개발사업에서 발생한 이익으로 주거지 일대 침수를 막아줄 기반시설을 확충하고 사전에 재난 예방시설을 확보한 모범 사례로 평가받는다.

서울시는 기후 변화로 호우가 빈번해지는 가운데 대규모 민간 개발사업에서 발생하는 개발이익인 '공공기여'를 하수시설 강화 등에 적극 투입하겠다고 15일 밝혔다.

서울시는 앞으로 대규모 민간 개발사업에서 발생하는 개발이익인 '공공기여'를 하수시설 강화에 집중 활용한다. 사진은 강동구 대명초등학교 도로에서 발생했던 대형 땅꺼짐 현장의 모습. 연합뉴스

민간의 개발이익을 사회에 환원하는 공공기여 제도는 주로 도로·공원·문화시설 등 공공 생활 인프라에 쓰였으나 시는 앞으로 활용 범위를 넓혀 안전 인프라에 우선 적용한다는 방침이다. 서울과 수도권에 시간당 100㎜ 넘는 폭우로 침수 피해가 반복됨에 따라 사후 복구가 아닌 예방 중심의 안전 인프라가 필요하다는 판단에서다.

서울 내 하수관로 1만866㎞ 중 30년 이상 된 정비 대상 관로는 55.5%(6029㎞), 50년 넘은 초고령 관로는 30.4%(3303㎞)에 달한다. 집중호우가 발생하면 저지대는 침수 위험에 노출돼 정비가 시급하다. 시는 공공 재정만으로 대대적인 하수도 정비를 추진하는 데는 예산 부족, 가용 토지 확보의 어려움, 주민 반대 등의 어려움이 있지만 공공기여를 활용하면 공공·민간이 도시 문제를 함께 해결하는 협력 구조를 구축할 것으로 보고 있다.

서울시는 앞으로 개발사업 계획 수립 단계부터 하수도 정비가 필요한 지역을 체계적으로 검토해 정비 우선순위를 정하고 개발사업을 추진하면서 인접 구간 노후 하수도 정비를 의무화한다는 계획이다. 아울러 침수 취약지역에는 집중호우 때 빗물을 일시적으로 저장하는 저류조를 설치하고 산자락에 있는 사업지에는 산사태 예방을 위한 사방시설을 확충하기로 했다.





안대희 서울시 도시공간본부장은 "하수도는 눈에 잘 보이지 않지만, 극한 호우 등으로부터 시민 생명과 안전을 지키는 중요한 도시 인프라"라며 "앞으로 공공기여를 도시 안전 확보, 기후위기 대응 등 재난으로부터 시민을 보호하고 지속 가능한 서울을 만드는 데 적극 활용하겠다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

