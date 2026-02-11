"Z세대는 게으르다?" 편견에…스위스 'Z세대 사절' 채용공고 논란

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

채용 공고에 등장한 'Z세대 사절' 문구

"Z세대, 이전 세대보다 더 일한다" 통계도

스위스에서 'Z세대 사절'이라는 문구를 내건 채용 공고가 공개되면서 청년층을 둘러싼 고정관념과 세대 갈등 논쟁이 다시 불거지고 있다.

멕시코 시위대 자료사진. EPA연합뉴스

AD

9일(현지시간) 스위스 공영방송 SRF에 따르면 취리히 인근 륌랑에 있는 한 돌봄서비스 업체는 지난달 구인·구직 사이트에 팀장급 직원 채용 공고를 올리며 제목에 'Z세대 사절'이라는 문구를 적었다.

'Z세대 사절' 표현에 확산한 차별 논란

공고 본문에는 '월요일, 금요일 병가 마인드 사절'이라는 표현도 포함됐다. Z세대의 연령 기준은 명확히 정해져 있지 않지만, 현지 언론들은 이번 공고가 1995~2010년생 지원자를 사실상 배제한 것으로 해석했다.

스위스 법률상 채용 과정에서 연령 제한은 차별 행위로 간주되지 않는다. 해당 문구는 이후 삭제됐지만, 청년층을 게으르다고 단정했다는 비판이 잇따랐다.

실제 스위스 연방통계청에 따르면 2024년 연령대별 병가 일수는 55~64세가 평균 10.6일로 가장 많았고 15~24세는 9.5일, 25~34세는 8.2일로 집계됐다.

세대 연구자인 프랑수아 회플링거는 젊은 세대가 일과 가족, 여가의 균형을 중시하는 경향은 인정하면서도 세대 간 차이보다 세대 내부의 차이가 더 크다며 Z세대 논쟁이 과장됐다고 말했다. 그는 "현실과 상관없는 고정관념이자 오랜 전통"이라며 "(고대 그리스 철학자) 소크라테스부터 젊은이를 게으르고 어른들 말을 안 듣는다고 불평했다"고 전했다.

컨설팅업체 체암의 야엘 마이어는 기업들로부터 젊은 신입사원들이 초과근무를 원하지 않는다는 이야기를 자주 듣는다며 Z세대를 싸잡아 배제하고 이들의 노동시장 인식을 외면하는 태도는 근시안적이라고 지적했다.

독일서도 이어지는 Z세대 논쟁…'더 일하라' 공방

스위스 노동문화를 종종 모범 사례로 언급하는 독일에서도 Z세대를 둘러싼 논쟁은 계속되고 있다. 정치권의 '더 많이 일해야 한다'는 요구는 워라밸을 중시하는 청년층을 겨냥한 발언으로 해석되고 있다.

프리드리히 메르츠 총리는 지난달 "우리 부모 세대는 2차 세계대전 이후 독일을 재건하면서 불평하지 않았다"며 "그들이 워라밸이나 주 4일 근무를 이야기했느냐"고 언급해 논쟁을 키웠다.

중도보수 집권여당인 기독민주당(CDU)은 돌봄 등 불가피한 사유가 아닌 개인적 여가를 이유로 근로시간을 줄이는 이른바 '라이프스타일 파트타임'을 법으로 제한하는 방안도 검토하고 있다.

그러나 연방정부 자문기구 경제전문가위원회의 모니카 슈니처 위원장은 "Z세대가 이전 세대보다 더 많이 일하고 있다"며 정치권이 저성장의 책임을 청년층에 돌리고 있다고 비판했다. 그는 학업과 일을 병행하는 것이 많은 청년에게 선택이 아니라 필수라고 덧붙였다.





AD

독일 노동청 산하 고용시장·직업연구소(IAB)에 따르면 20~24세 노동 참여율은 2015년 69.7%에서 2023년 75.9%로 상승했다. 연구소는 "Z세대가 적게 일한다는 인식은 사실과 다르며 청년층은 어느 때보다 부지런하다"고 주장했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>