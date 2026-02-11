배현진 "공천권, 지도부 전유물 아냐…민심은 징계못해"

"고성국 징계, 시당 윤리위가 용기있게 해내"

국민의힘 서울시당위원장인 배현진 의원은 11일 중앙윤리위원회의 징계 절차 착수와 관련 "공천권은 지도부의 전유물이 아니"라며 "공천권은 국민과 시민의 것으로, 나를 정치적 단두대에 세워 껄끄러운 시당위원장을 징계할 수는 있겠으나 민심은 징계할 수 없을 것"이라고 말했다.

배 의원은 이날 서울 여의도 당사에서 중앙윤리위원회 출석에 앞서 기자들과 만나 "윤리위가 제명·탈당이 아니라 당원권 정지 처분을 내려 한창 서울시 선거를 준비하고 있는 시당의 공천권 심사를 일제히 중단시키고 6개월간 쌓아온 조직을 해산하는 길로 가는 것은 우려스럽다"면서 이같이 밝혔다.

앞서 이상규 서울 성북구을 당협위원장은 시당위원장이 주도해 낸 한동훈 전 대표 징계 반대 입장문이 시당 전체의 의사인 것처럼 왜곡했다는 이유 등으로 중앙윤리위에 배 의원을 제소한 바 있다. 친한계는 이를 두고 '보수 유튜버 고성국씨 징계요구서 제출에 따른 보복', '시당 장악을 위한 시도'로 규정하고 반발하고 있다.

배 의원은 먼저 전날 시당 윤리위원회가 고씨에게 탈당 권고 징계를 내린 데 대해 "시당의 일관된 입장은 국민과 시민의 마음에 합당한 방향으로 가는 것"이라며 "중앙당이 처리하기 힘든 숙제를 시당 윤리위가 용기 있게 해낸 것으로 본다. (고씨가) 이의신청을 한다면 중앙윤리위로 공이 넘어갈 것"이라고 했다.





또 배 의원은 본인에 대한 징계 절차에 대해 "오늘 아침 시당 운영위원회에서 직접 제소한 당협위원장이 설명하는 과정에도 사실이 아닌 내용, 추정과 오해가 섞인 내용이 많아 (징계의) 근거가 희박하다는 당협위원장들의 지적이 있었다"면서 "윤리위가 상식적이고 합리적인 판단을 하고 있을 것이라 생각한다"고 전했다.





