"아이 낳으면 1000만원" 파격 지원하자…퇴사율 절반 '뚝'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제도 도입 1주년, 수혜 가정 280가구 기록

8곳에서 16곳으로 확대, 아워홈 83명 가장 많아

아워홈은 출산 가정에 1000만원(세후)을 지원하는 한화그룹 테크·라이프 솔루션 부문의 '육아동행지원금'이 도입 1년 만에 수혜 가정 280가구를 기록했다고 11일 밝혔다. 김동선 한화그룹 미래비전총괄 부사장이 주도해 지난해 1월 8개 계열사에서 시작한 이 제도는 현재 16개 계열사로 확대됐다. 도입 계열사의 퇴사율은 이전 대비 절반 수준으로 낮아졌다.

지난 1년간 육아동행지원금을 받은 직원들의 가족 사진. 아워홈 제공

AD

육아동행지원금은 출산 횟수와 관계없이 가정당 1000만원을 지급하는 제도다. 2월 기준 지원 가정은 280가구다. 계열사별로는 아워홈 83명, 한화호텔앤드리조트 53명, 한화세미텍 28명, 한화갤러리아 27명, 한화비전 23명 순이다.

회사 측은 "제도 도입 이후 퇴사율이 절반 가까이 줄었다"며 "아워홈은 지난해 하반기 영양사·조리사 공채 지원자 수가 전년 동기 대비 150% 증가했다"고 밝혔다. 기업 복지가 인사 경쟁력 강화로 이어지고 있다는 설명이다.

직원들의 체감도도 높다. 지난해 1월 출산으로 테크·라이프 솔루션 부문에서 처음으로 지원금을 받은 박샛별 한화갤러리아 담당은 "육아동행지원금을 보태 가족이 함께 탈 새 차를 구입했다"면서 "비용 부담이 커 하지 못했던 일인데 지원금 덕분에 아이와 가족에게 안전을 선물할 수 있었다"고 말했다.

지난해 6월 쌍둥이 아빠가 된 김연민 한화세미텍 수석연구원은 한 번에 2000만원을 받았다. 김 연구원은 "한 번에 2000만원을 지원받아 초기 육아 부담을 크게 덜 수 있었다"고 설명했다.

한국보건사회연구원에 따르면 한국·일본·프랑스·독일·스웨덴 등 5개국 20~40대 성인 1만2500명을 대상으로 조사한 결과 '출산으로 경제적 부담이 늘어난다'고 응답한 비율은 한국이 92.7%로 가장 높았다.

육아동행지원금 1주년 맞이 가족 돌 사진. 아워홈 제공.

올해 들어서도 1월에만 11가구가 지원금을 받았다. 일부 직원은 제도가 추가 출산 결정에 영향을 줬다고 말했다.





AD

최근 한화그룹에 편입된 고메드갤러리아도 제도에 합류했다. 아워홈 관계자는 "1년간 이어진 회사의 꾸준한 '동행 의지'가 직원들의 마음을 움직이고 긍정적 변화를 만들어내고 있다"면서 "앞으로도 회사와 사회에 기여할 수 있는 다양한 직원 동행 프로젝트를 지속해 나갈 것"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>