현대차 팰리세이드, '2026 북미 올해의 차' 수상

차세대 하이브리드 시스템·넓은 실내 공간 호평

현대차그룹 '북미 올해의 차' 9번 수상

현대자동차 팰리세이드가 북미 지역에서 최고의 자동차로 선정됐다.

현대차는 14일(현지시간) 미국 디트로이트 헌팅턴 플레이스에서 열린 '2026 북미 올해의 차(NACTOY)' 시상식에서 팰리세이드가 유틸리티 부문 '북미 올해의 차'로 최종 선정됐다고 15일 밝혔다.

유틸리티 부문에는 팰리세이드를 비롯해 루시드 그래비티, 닛산 리프 등 총 3개 모델이 최종 후보에 올라 치열한 접전을 벌였다. 팰리세이드는 성능과 연비를 동시에 개선한 차세대 하이브리드 시스템, 넉넉한 공간성 등 북미 시장이 선호하는 상품성을 높게 평가받았다.

특히 팰리세이드는 우수한 하이브리드 기술력을 바탕으로 전기차를 제치고 내연기관 차량의 경쟁력을 입증했다.

팰리세이드에 탑재된 차세대 하이브리드 시스템은 두 개의 모터가 내장된 신규 변속기에 다양한 엔진 라인업을 조합할 수 있어 차급과 차량 특성에 맞춰 최적화된 성능과 연비를 제공한다. 다양한 전동화 특화 기술을 적용해 주행 성능과 승차감을 개선하고 차량 내 경험을 강화한 것이 특징이다.

제프 길버트(Jeff Gilbert) 북미 올해의 차 심사위원장은 "팰리세이드는 21세기 가족용 차량의 기준을 제시하는 모델"이라고 평가하며 "넓은 실내 공간과 운전의 재미, 다양한 기술까지 두루 갖춘 점이 인상적"이라고 밝혔다.

팰리세이드는 미국 카앤드라이버 주관 '2026 10베스트 트럭 & SUV', 미국 IIHS 충돌 안전 평가 TSP 등급, 독일 국제포럼디자인 주관 '2025 IF 디자인 어워드' 본상, 독일 노르트라인 베스트팔렌 디자인센터 주관 '2025 레드닷 어워드' 본상, 미국 산업디자인협회 주관 '2025 IDEA 디자인 어워드' 본상을 받는 등 세계적인 호평이 이어지고 있다.

이번 수상으로 현대차그룹은 북미 올해의 차를 모두 9번 수상하는 영광을 안았다. 세계 최고 수준의 제품 경쟁력을 입증하고 글로벌 시장을 이끄는 자동차그룹으로 위상을 확고히 했다. 팰리세이드를 비롯해 ▲현대차 제네시스(2009) ▲현대차 아반떼(2012) ▲제네시스 G70(2019) ▲현대차 코나(2019) ▲기아 텔루라이드(2020) ▲현대차 아반떼(2021) ▲기아 EV6(2023) ▲기아 EV9(2024)이 북미 올해의 차로 선정됐다.

호세 무뇨스 현대차 대표는 "팰리세이드는 아름다운 디자인, 첨단 기술, 뛰어난 안전성, 그리고 가족을 위한 가치 등 현대차가 고객에게 제공하고자 하는 모든 요소를 담은 모델"이라며 "팰리세이드가 북미 올해의 차에서 최고의 SUV로 인정받은 것은 매우 영광스러운 일"이라고 밝혔다.





한편 현대차그룹은 올해 후륜 구동 방식의 차세대 하이브리드 시스템을 탑재한 제네시스 주요 모델을 순차적으로 선보이며 하이브리드 라인업을 럭셔리 브랜드까지 확장할 계획이다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

