머스크 "테슬라 FSD, 월 구독제로만 제공"

판매 방식 개편…일시불 판매 중단

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 운전자의 개입이 필요한 감독형 FSD(Full Self-Driving) 소프트웨어의 일시불 판매 방식을 중단하고, 정기 구독제로만 제공할 예정이라고 14일(현지시간) 밝혔다.

머스크 CEO는 이날 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "테슬라는 다음 달 14일 이후 FSD 판매를 월간 구독 방식으로만 제공할 예정"이라고 밝혔다.

그동안 테슬라는 FSD를 8000달러를 받고 한 번에 판매하거나 월 99달러부터 시작하는 구독제로 제공해 왔다. 특히 구독제 판매 방식은 머스크 CEO가 테슬라를 자율주행 서비스 시장의 주도 기업으로 만들기 위한 핵심 전략으로 평가된다. 머스크 CEO는 FSD 판매를 오직 구독제로만 운영하는 이유에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았다.

그간 테슬라가 FSD 이용자 수나 월 구독자 수를 공개한 적은 없다. 테슬라는 현재 FSD의 완전자율주행 버전을 이용해 텍사스주 오스틴에서 제한적으로 로보(무인)택시 서비스를 운영하고 있다. 샌프란시스코에서는 안전 요원이 운전석에 탑승한 상태로 해당 서비스를 운영 중이다.

미 경제매체 CNBC는 "머스크 CEO가 테슬라를 자율주행 분야의 선두주자로 만들기 위해 노력하고 있지만, 구글 웨이모와 비교해 한참 뒤처져 있다"고 지적했다. 이 매체는 투자회사 타이거 글로벌의 보고서를 인용해 웨이모의 지난달 주간 유료 승차 건수가 45만건을 넘어섰다고 전했다. 웨이모는 현재 오스틴과 샌프란시스코, 피닉스, 애틀랜타, 로스앤젤레스(LA)에서 로보택시를 운영 중이며, 이후 더 많은 도시로 로보택시 서비스를 확대할 계획이다.





테슬라는 이날 뉴욕증시에서 전 거래일 대비 1.8% 하락한 439.14달러에 거래를 마쳤다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

