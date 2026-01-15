본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"AI·로보틱스 기술, 산업 판도 바꿔" 삼일PwC, CES 보고서 발간

권현지기자

입력2026.01.15 08:45

시계아이콘01분 38초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

'CES 2026' 참관 바탕
'기술 트렌드가 보여준 산업의 미래'
"조직·인재 역량 강화가 핵심"

삼일PwC가 지난 6~9일(현지 시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 참관을 바탕으로 '기술 트렌드가 보여준 산업의 미래' 보고서를 발간했다고 15일 밝혔다. 이번 보고서는 인공지능(AI), 로보틱스, 모빌리티, 디지털 헬스, 양자 등 5대 주요 기술을 중심으로 글로벌 산업의 재편 흐름과 기업의 전략적 대응 방향을 종합적으로 제시했다.


보고서는 CES 현장에서 포착한 산업 전반의 AI 기반화, 로보틱스 기술 고도화, 자율주행 기술 재부상 등의 변화가 단순한 효율 개선을 넘어 기업의 사업 구조, 조직 운영, 투자 전략까지 재편하는 '판 바꾸기' 수준의 전환을 촉발하고 있다고 강조했다. 특히 글로벌 선도 기업들이 AI 기반의 빠른 개발 속도로 시장 표준을 선점하고, 데이터·플랫폼·파트너십 생태계를 장악하며 경쟁 격차를 더욱 확대하고 있는 것으로 나타났다. 특히 AI는 엣지 기반 실시간 처리와 산업 시스템을 통합해 '보이지 않는 기본 인프라'로 자리매김하고 있다고 평가했다.

"AI·로보틱스 기술, 산업 판도 바꿔" 삼일PwC, CES 보고서 발간 연합뉴스
AD

로보틱스 분야에서는 휴머노이드와 협동 로봇을 중심으로 제조·물류·서비스 전반에 빠르게 확산되고 있으며, 모빌리티 산업은 자율주행의 재점화와 인공지능 중심 차량(AI Defined Vehicle, AIDV)의 부상으로 경쟁의 축이 소프트웨어로 이동하고 있다고 분석했다. 디지털 헬스 분야는 개인 맞춤형 관리와 의료 연계 플랫폼이 고도화되는 흐름이 두드러졌고, 양자 기술은 양자보안(Post-Quantum Cryptography, PQC) 기반 보안기술과 AI·클라우드 결합을 중심으로 차세대 인프라로 부상하고 있다고 진단했다.


보고서는 이러한 변화에 대응하기 위해 기업에게는 기술을 개별 부문 전략이 아닌 최고경영 의사결정의 핵심축으로 통합하는 전면적 전환이 요구된다고 지적했다. 기술 성숙도 평가, 글로벌 규제·표준 모니터링, 데이터·AI 역량 내재화, 전략적 파트너십 구축 등 기술·사업·조직 전반을 아우르는 통합 대응 체계가 향후 경쟁력을 좌우할 것이라고 강조했다.


또한 보고서는 올해 CES에 대해 "가전 중심 전시회에서 벗어나 사람과 기술이 결합된 경험의 무대로 완전히 성격이 바뀌었다"고 평가했다. 전시의 중심이 기존 가전업체에서 모빌리티·로보틱스·에너지·AI 반도체 기업으로 이동하는 등 기술 발전이 산업 경계를 재정의하는 흐름이 뚜렷해졌다는 분석이다. 특히 로봇 분야에서는 중국 기업들이 대규모 투자를 바탕으로 존재감을 키우며 경쟁 구도를 흔들고 있으며, 자율주행 기술도 글로벌 빅테크를 중심으로 '부활의 신호탄'을 쏘아 올렸다고 진단했다. 보고서는 이러한 변화를 "기술 고도화가 산업의 정체성을 재구성하는 단계"라고 규정하며 "공급자 중심의 제품 판매 모델에서 벗어나, 데이터 기반 맞춤 서비스·경험 중심의 사용자 중심 산업 구조로 빠르게 재편되고 있다"고 설명했다.


한편 삼일PwC 유니콘지원센터는 CES 2026에서 활약한 국내 스타트업의 주요 성과 및 현장 활동을 담은 참관기를 발표했다. 이번 참관기에는 CES 현장에서 두각을 나타낸 국내 스타트업의 혁신 기술과 글로벌 진출 성과가 상세히 담겼다. 특히 윤훈수 삼일PwC 대표와 유니콘지원센터 파트너가 국내 스타트업 대표들과 개최한 라운드테이블에서 나온 현장 인사이트와 경험담도 함께 수록됐다.


윤 대표는 "이번 CES 2026 현장 참관을 통해 기술이 산업을 넘어 우리의 일상까지 재구성하는 전환기를 맞이했다는 점을 느낄 수 있었다"며 "주요 기술이 산업의 정체성을 다시 쓰는 흐름 속에서 기술을 실현하고 변화를 이끌어가는 주체는 결국 사람이며, 기업이 경쟁력을 확보하기 위해서는 기술 개발을 넘어 이를 실행·흡수할 조직과 인재 역량을 강화하는 것이 더욱 중요해질 것"이라고 강조했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

보고서 및 참관기 전문은 삼일PwC 홈페이지에서 확인할 수 있다.

"AI·로보틱스 기술, 산업 판도 바꿔" 삼일PwC, CES 보고서 발간



권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당선언이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당선언이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

  • 25.12.3118:01
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양기대 전 국회의원(12월 31일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 올해의 마지막 '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 지난 12월 18일 경기도지사 민주당 경선에 출마하겠다고 선언한 분이죠. 재선 광명시장을 지내고 국회의원을 지낸 양기대 전 의원님 어서 오세요. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 양기대

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기