두쫀쿠를 중고거래로 산다?…"안전·위생 어쩌려고"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소비기한 미표기·개봉 여부 불명확해

기타 중고물품 카테고리로 판매도 가능

최근 인기를 끌고 있는 간식 '두바이 쫀득쿠키(두쫀쿠)'가 중고거래 플랫폼에 다수 등장하면서 소비기한과 위생 관리에 대한 우려가 나온다. 15일 당근마켓 중고거래 게시판에서 '두쫀쿠'를 검색한 결과, 제품을 사고판다는 게시글을 여러 건 확인할 수 있다. 대부분 동네 제과점이나 베이커리에서 구매한 제품을 되파는 형태였다.

당근은 최근 가공식품 카테고리를 선택할 경우 소비기한을 반드시 입력해야 판매 글을 게시할 수 있도록 시스템을 변경했다. 다만 해당 조치 이전에 작성된 게시글은 사용자 신고나 사후 모니터링이 없으면 그대로 노출돼 거래가 이뤄질 수 있었다. 중고거래플랫폼 '당근'

AD

두쫀쿠는 쫀득한 식감과 달콤한 맛, 이국적인 이미지로 SNS 인증샷을 중심으로 빠르게 확산했다. 일부 매장은 조기 품절이 이어졌고, 웃돈을 얹어 되파는 이른바 '리셀' 현상까지 나타났다. 이런 인기가 중고거래 시장으로까지 번지면서 관리 공백 문제가 수면 위로 떠 오른 것이다. 무엇보다 중고 거래 판매 글 상당수에는 소비기한을 명시하지 않았고, 가공식품이 아닌 '기타 중고물품이나 패션 잡화 카테고리로 등록된 사례도 있었다.

식품 사진을 첨부하고도 카테고리를 임의로 설정할 수 있어 소비기한을 표시하지 않은 채 판매 글을 게시할 수 있는 것으로 나타났다. 가공식품 카테고리로 설정된 게시글 중에서도 소비기한을 확인할 수 없는 경우가 있었다. 이는 가공식품 판매 시 소비기한 입력을 의무화하기 전 작성된 글이 판매자 요청으로 재개시된 사례로 보인다.

당근은 최근 가공식품 카테고리를 선택할 경우 소비기한을 반드시 입력해야 판매 글을 게시할 수 있도록 시스템을 변경했다. 중고거래플랫폼 '당근'

당근은 최근 가공식품 카테고리를 선택할 경우 소비기한을 반드시 입력해야 판매 글을 게시할 수 있도록 시스템을 변경했다. 다만 해당 조치 이전에 작성된 게시글은 사용자 신고나 사후 모니터링이 없으면 그대로 노출돼 거래가 이뤄질 수 있었다. 이와 함께 두쫀쿠를 직접 만들고 남은 카다이프, 마시멜로 등 재료를 개봉 여부와 소비기한이 불분명한 상태로 판매하는 사례도 확인됐다.

한편, 당근은 위생과 안전 문제로 개인이 직접 제조한 식품의 거래를 금지하고 있다. 또한 허가받은 영업장에서 구매한 가공식품이라도 소비기한이 지났거나 확인할 수 없는 경우, 포장이 개봉되거나 소분된 식품은 거래할 수 없도록 하고 있다. 이 가운데, 두쫀쿠는 뚜껑이 있는 플라스틱 용기에 1개씩 소분돼 판매되는 경우가 많아, 개봉 여부를 맨눈으로 확인하기 어렵다는 지적도 나온다.





AD

최근 인기를 끌고 있는 간식 '두바이 쫀득쿠키'(이하 두쫀쿠)가 중고거래 플랫폼에 다수 등장하면서 소비기한과 위생 관리에 대한 우려가 나온다. 중고거래플랫폼 '당근'

또 일부 게시글에서는 두쫀쿠를 직접 만들고 남은 카다이프, 마시멜로 등 재료를 개봉 여부와 소비기한이 불명확한 상태로 판매하는 사례도 확인됐다. 당근 측은 "거래 금지 물품이나 정책을 위반한 게시글은 인공지능(AI) 기반 모니터링과 사용자 신고를 통해 미노출 처리하고 제재하고 있다"고 밝혔다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>