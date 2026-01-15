‘캠퍼스 밖으로 나온 연구’ 동아대 RISE 산학협력, CES 2026 혁신상 수상 쾌거

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

투핸즈인터랙티브, HMD 없는 VR·AI 기반 치매예방 기술, 글로벌 무대서 인정

동아대학교의 RISE 산학협력이 세계 기술 무대에서 통했다.

동아대(총장 이해우)가 추진 중인 '부산형 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업'의 산학협력 성과가 세계 무대에서 결실을 보았다.

동아대는 RISE 사업 산학공동기술개발과제에 참여 중인 투핸즈인터랙티브(대표 유왕윤)가 세계 최대 IT·가전 전시회인 'CES 2026'에서 혁신상(Innovation Awards)을 수상했다.

동아대 RISE 사업 산학공동기술개발과제에 참여 중인 투핸즈인터랙티브가 'CES 2026'에서 혁신상을 받고 기념촬영하고 있다. 동아대 제공

이 수상은 동아대 RISE사업추진단(단장 이진)이 지원하는 '저속노화 토탈 솔루션 창업 역량 강화' 과제를 통해 이뤄진 성과다. 동아대 디지털헬스케어연구소장 박현태 교수(건강관리학과) 연구팀과 투핸즈인터랙티브는 '초실감형 VR 콘텐츠와 AI 기반 운동처방 솔루션을 활용한 치매 예방 저속노화 기술'을 공동 개발해 왔으며, 이번 CES를 통해 기술 경쟁력을 국제적으로 입증했다.

혁신상 수상의 핵심은 라이다(LiDAR) 센서 기반 프로젝션 VR·AR 기술을 활용한 차세대 디지털 헬스케어 솔루션이다. 기존 VR 기기가 무거운 HMD(헤드마운트디스플레이) 착용으로 인한 피로감과 시야 차단에 따른 낙상 위험이라는 한계를 안고 있었던 반면, 이번 기술은 HMD 없이 가상환경을 구현해 사용 편의성과 안전성을 동시에 확보했다. 여기에 놀이형 콘텐츠 구성과 AI 알고리즘을 통한 개인별 신체·인지 상태 실시간 분석, 맞춤형 운동 처방 기능이 더해지며 높은 평가를 받았다.

동아대와 투핸즈인터랙티브의 협력은 단기간에 이뤄진 것이 아니다. 아동 비만 예방부터 고령층 치매 예방에 이르기까지, 양측은 다년간 디지털 헬스케어 분야 산학협력을 이어오며 기술 신뢰를 쌓아왔다.

박현태 교수는 "이번 수상은 대학과 기업이 오랜 기간 쌓아온 협력과 신뢰의 결과"라며 "RISE 사업의 지원을 계기로 산학공동 연구 성과를 한 단계 끌어올릴 수 있었다"라며 "디지털 치료 기술의 효과를 과학적으로 입증한 연구 논문도 곧 SCI급 국제학술지에 게재될 예정으로, 현장 성과와 학술적 검증을 함께 달성하는 산학협력 모델이 될 것"이라고 말했다.

이진 동아대 RISE사업추진단장은 "이번 CES 혁신상 수상은 지자체·대학·산업체가 긴밀히 협력해 지역 전략산업 혁신을 끌어낸 RISE 사업의 대표적인 성공 사례"라며 "지역 유망 기업이 글로벌 강소기업으로 성장하고, 부산이 치매 예방 디지털 헬스케어 기술의 글로벌 거점으로 도약할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.





동아대와 투핸즈인터랙티브는 이번 수상을 계기로 '브레인케어VR(BrainCareVR)' 핵심 기술 특허를 확보했으며, 지역 보건기관과 지역아동센터, 치매안심센터 등과 연계한 실증 사업을 통해 B2B 디지털 헬스케어 시장 공략을 본격화할 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

