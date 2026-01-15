합천군, 재해 예방 강화 현장 점검 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

풍수해 예방사업의 진행 상황

한파 대비 안전관리 실태 대한 점검

경남 합천군은 군민의 생명과 재산 보호를 위해 추진 중인 풍수해 예방사업의 진행 상황과 한파 대비 안전관리 실태에 대한 점검을 실시했다고 15일 밝혔다.

이번 점검은 이동률 안전건설 국장 주재로 진행됐으며, 재해 예방사업장별 정상 추진 여부와 추진 과정에서의 문제점, 겨울철 안전관리 대책을 종합적으로 점검하기 위해 마련됐다.

합천군 재해예방사업장 현장 점검.

AD

이동률 안전건설 국장을 비롯한 관계 공무원들은 사업 현장을 직접 방문해 배수펌프장 구조물과 기초 설치 상태를 확인하고, 제방 축조 공정 진행 상황과 교량 철거 및 가시설 설치 현황을 점검했다.

또한 겨울철 공사장 안전관리 실태와 함께 현장 작업자의 안전에 위험이 될 수 있는 요소에 대한 관리 여부도 꼼꼼히 살폈다.

이동률 국장은 "재해 예방사업은 군민의 생명과 직결되는 중요한 사업인 만큼 공정 관리뿐만 아니라 겨울철 안전사고 예방에도 각별한 주의가 필요하다"며 "앞으로도 현장 중심의 점검을 통해 사업을 차질 없이 추진해 나가겠다"고 말했다.





AD

합천군은 이번 점검 결과를 토대로 미비한 사항에 대해서는 즉시 보완 조처를 하고, 지속적인 현장 점검을 통해 재해로부터 군민이 안전한 생활 여건을 조성하기 위해 최선을 다할 계획이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>