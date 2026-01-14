美재무장관 환율 급등에 "韓 경제 펀더멘털과 부합하지 않아"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원달러 환율 1480원 부근서 등락

달러 유출 일변도에 새해 연일 상승세



스콧 베선트 재무장관(왼쪽)과 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 12일(현지시간) 워싱턴DC에서 만나 기념촬영을 하고 있다.(출처:X)

스콧 베선트 미국 재무부 장관이 최근 원화가치의 급격한 약세가 한국 경제의 펀더멘털과 맞지 않는다는 입장을 밝혔다. 원달러 환율은 새해 들어 열흘 연속 상승하며 1480원에 육박하고 있다.

14일 재정경제부에 따르면 구윤철 경제부총리 겸 재경부 장관은 지난 12일(현지시간) 워싱턴DC에서 베선트 장관과 만나 최근 한국의 외환시장 상황에 대해 논의했다. 양자 면담은 같은날 열린 주요 7개국(G7) 핵심광물 재무장관회의 참석을 계기로 이뤄졌다.

베선트 장관은 면담 이후 사회관계망서비스 엑스(X)에 최근 원화가치 하락에 대해 "한국의 강력한 경제 기초 여건과는 부합하지 않는다"고 지적하면서 "외환시장에서의 과도한 변동성은 바람직하지 않다"고 강조했다.

최근 원화 약세가 한국 경제의 펀더멘탈 우려 보다는 시장 변동성에 따른 측면이 크다는 취지의 발언으로 보인다.

그러면서 "미국 경제를 뒷받침하는 핵심 산업 분야에서의 한국의 강력한 경제 성과가 한국을 아시아에서 미국의 핵심적인 파트너로 만든다"고 재확인했다.

앞서 구 부총리의 방미 일정에 환율 정책 실무진이 동행하면서 최근 환율 급등 국면을 타개하기 위한 관련 협의에 나섰을 가능성이 제기된 바 있다.

정부는 지난해 말부터 수출기업의 달러 환전 촉진, 국민연금 환헤지 동원, 국내복귀 서학개미 양도소득세 감면, 외환건전성 부담금 면제 등의 외환시장 안정화 대책을 내놨지만 환율 상승세를 억누르지 못하는 모습이다.





이날 원달러 환율은 주간거래에서 전 거래일보다 3.8원 오른 1477.5원에 마감했다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr

