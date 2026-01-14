국립부경대, 금융권 현직 선배 초청 멘토링 캠프 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

재학생 대상 은행·공사 현직자 멘토링 특강 등 제공

국립부경대학교가 금융권 현직에 몸담은 동문 선배들을 초청해 멘토링 캠프를 열었다.

국립부경대 대학일자리플러스센터(센터장 김철수)는 지난 12∼13일 경주 황룡원에서 '부경커리어멘토단 현직자 멘토링 캠프(금융권)'를 개최했다.

부경커리어멘토단 현직자 멘토링 캠프(금융권). 국립부경대 제공

이 캠프는 금융기업·공사에 취업해 현직에서 활약 중인 선배들을 초청해 후배들에게 멘토링을 제공하는 프로그램이다.

1박 2일 일정으로 진행된 이번 캠프에는 재학생 37명이 참가한 가운데, 전국 금융기업·공사에서 근무하며 '부경커리어멘토단'으로 활동 중인 국립부경대 졸업생 5명이 취업 멘토로 나서 멘토링을 진행했다.

국립부경대 대학일자리플러스센터는 이틀간 동기부여 특강을 비롯해 맞춤형 취업 전략과 희망 기업·직무 분석 등을 진행하고, 현직자 멘토들의 직무 소개와 취업 노하우 공유, 금융 산업 리포트 미션 실습 등 프로그램을 진행했다.





국립부경대 대학일자리플러스센터는 고용노동부의 대학일자리플러스센터사업 운영기관으로, 재학생 맞춤형 고용서비스 사업 등 대학생과 지역 청년들의 진로와 취업 지원을 위한 다양한 프로그램을 제공하고 있다.

금융권 현직 선배 초청 멘토링 캠프.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

