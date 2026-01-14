거래소 "AI 역량 강화 위해 스타트업 인수 등 검토"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국거래소는 24시간 거래를 위한 사전 작업으로 인공지능 혁신 전략을 추진하고 있으며 인공지능(AI) 스타트업 인수를 포함한 다양한 방안을 검토 중이라고 14일 밝혔다.

서울 여의도 한국거래소. 강진형 기자

거래소는 "AI 기술이 한국 자본시장 전반의 경쟁력을 좌우하는 핵심 전략이라는 인식하에 AI 기술을 시장관리 업무와 접목하기 위한 AI 혁신을 준비 중"이라며 "향후 24시간 거래체계 등의 시장 변화에 대응하기 위해 AI 기반의 시장 업무 자동화를 통해 기업공시와 시장감시 등 시장 관리의 효율성과 생산성을 높이고자 한다"고 설명했다.





이어 "수익 다변화를 위해 상업형 지수 개발과 비정형 데이터 상품 개발 등 정보사업 분야에 대해서도 AI 기술을 활용할 예정"이라며 "이를 위한 방안 중 하나로 AI 스타트업 인수 등 다양한 방안을 검토 중"이라고 했다. 다만 논의되는 안 중 하나일 뿐 아직 확정된 사안은 아니라고 부연했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

