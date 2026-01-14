中, 한일회담 다음날 '영유권분쟁' 센카쿠 순찰…日 "영해 침입"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

中 "법에 따른 권익 수호 활동"

센카쿠 주변 해역 61일 연속 항해

중국 해경이 14일 일본과의 영유권 분쟁 지역인 센카쿠(중국명 댜오위다오) 열도 인근에서 해상 순찰을 했다고 밝혔다.

중국 해경은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "14일 중국 해경 1306 함정 편대가 우리 댜오위다오 영해 내 순찰을 했다"며 "이는 중국 해경이 법에 따라 전개하는 권익 수호 순찰 활동"이라고 발표했다.

센카쿠 열도. 교도·연합뉴스

이와 관련해 일본 해상보안청은 중국 해경 선박 4척이 이날 오후 4시께 센카쿠 열도 주변 영해를 침입했다고 밝혔다. 교도통신에 따르면 중국 해경 선박에는 모두 기관포가 탑재됐으며 일본 측은 영해 바깥으로 나가라고 경고했다.

교도통신은 중국 당국 선박이 센카쿠 열도 주변 영해를 침입한 것은 지난해 12월10일 이후 처음이라고 했다. 센카쿠 열도 주변 해역에서 중국 선박이 확인된 것은 61일째다.

중국은 그간 센카쿠 열도 주변 순찰 소식을 수시로 공개하며 영토·영해 주장을 뒷받침하기 위한 명분을 쌓아왔다. 일본이 자국의 '핵심 이익'을 침해하는 듯한 발언·행동을 할 때마다 해경선을 보내 무력 시위를 벌였다.





특히 이날 순찰 발표는 이재명 대통령과 다카이치 총리가 전날 일본 나라현에서 정상회담을 한 것과 시기적으로 맞물려 중국이 한일 교류를 염두에 둔 것일 수 있다는 해석도 나온다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

