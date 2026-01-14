경찰, '공천헌금 의혹' 김병기 부부 등 5명 출국금지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김병기 더불어민주당 의원의 공천헌금 의혹을 수사하는 경찰이 김 의원 부부 등을 출국금지 조처했다.

경찰이 공천헌금 수수 등 각종 비위 의혹에 휩싸인 김병기 더불어민주당 의원의 주거지 등에 대한 압수수색에 착수한 14일 국회 의원회관 내 김 의원 사무실로 경찰 수사관들이 들어가고 있다. 2026.1.14 김현민 기자

경찰 등에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 14일 김 의원과 배우자 이모씨 등 5명에 대해 출국금지 결정을 내렸다.

김 의원의 측근으로 알려진 이지희 동작구의회 부의장과 김 의원에게 금전을 전달했다는 내용의 탄원서를 작성한 전 동작구의원 2명도 포함됐다.

김 의원은 2020년 총선을 앞두고 전 동작구의원 2명으로부터 각각 1000만원과 2000만원을 건네받고 이후 돌려준 의혹을 받는다. 당시 이 부의장이 전달에 관여한 것으로 알려졌다.

김 의원 측은 '총선을 앞두고 제기된 사실무근 음해'라며 강하게 부인하는 입장인 것으로 전해졌다.





한편 경찰은 이 의혹과 관련해 이날 김 의원의 자택과 지역구 사무실, 국회 의원회관 사무실, 이 부의장의 자택과 동작구의회, 김 의원 차남의 자택 등 6곳을 압수수색해 관련 자료를 확보했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

