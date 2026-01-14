남양주시, 삼화종합전기 '나눔명문기업' 5호로 등록

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 남양주시는 14일 삼화종합전기(대표 문상헌)가 사회복지공동모금회의 고액 기부 프로그램인 '나눔명문기업' 5호로 가입하고, 지역 내 취약계층 지원을 위해 1억원 기부를 약정했다고 밝혔다.

문상헌 삼화종합전기 대표가 14일 주광덕 남양주시장(왼쪽)에게 사회복지공동모금회의 고액 기부 프로그램인 '나눔명문기업' 5호로 가입하고 지역 내 취약계층 지원을 위해 1억원 기부를 약정하고 있다. 남양주시 제공

'나눔명문기업'은 1억 원 이상을 기부했거나 3년 이내 납부를 약정한 법인·기업을 대상으로 하는 사회복지공동모금회의 대표적인 기업 나눔 프로그램이다. 해당 제도는 지역사회 내 나눔 문화 확산과 기업의 사회적 책임 실천을 장려하기 위해 운영되고 있다.

삼화종합전기는 화도읍에 소재한 전기공사 및 소방시설 전문기업으로, 이번 가입을 통해 '나눔명문기업'으로서 1억 원의 기부금을 약정했다. 약정된 기부금은 향후 남양주시 취약계층을 위한 다양한 복지사업에 활용될 예정이다.

문상헌 대표는 "기업이 성장할 수 있었던 배경에는 지역사회의 응원과 신뢰가 있었기에 가능했다"며 "이번 기부가 도움이 필요한 이웃들에게 작은 희망이 되길 바라며 앞으로도 나눔을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

주광덕 남양주시장은 "기업의 성장과 함께 지역사회를 향한 나눔을 실천해 주신 문상헌 대표께 깊이 감사드린다"며 "이러한 민간의 자발적인 기부 참여가 시의 복지 안전망을 더욱 촘촘하게 만들고, 따뜻한 공동체로 나아가는 데 힘이 된다"고 말했다.





한편, 남양주시는 앞으로도 '나눔명문기업' 발굴과 민관 협력을 통해 지속 가능한 나눔 문화 조성과 지역사회 상생을 위한 노력을 이어갈 계획이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

