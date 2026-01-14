성남시, 서울 시내버스 파업에 따른 비상수송대책 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

무료 전세버스 10대 투입

서현역·판교역·서울역 등

주요 거점 임시 노선 운영

경기 성남시(시장 신상진)는 서울시 시내버스 노조 파업 이틀째인 14일 오전 6시부터 전세버스를 투입하는 등 시민 불편 최소화를 위한 비상수송대책을 본격 가동했다.

시는 비상수송대책본부를 구성하고 서울과 성남을 오가는 9401번 버스 노선과 동일한 경로에 전세버스 10대를 투입해 임시 노선을 운영하고 있다.

해당 임시 노선은 서현역과 판교역을 거쳐 서울역 등 주요 거점을 연결하며, 분당에서 서울로 이동하는 시민들의 출퇴근 편의를 지원한다. 출퇴근 시간대인 오전 6시부터 정오까지와 오후 4시부터 오후 9시까지는 20분 간격으로, 그 외 시간대인 정오부터 오후 4시까지는 40분 간격으로 운행된다.

임시버스 운행은 파업 종료 시까지 지속되며, 운임은 무료로 운영된다.

또한 출퇴근 시간대에는 파업의 영향을 받지 않는 서울 경유 성남 인가 버스 46개 노선과 개인·법인택시 3491대를 집중 배치해 시민 이동을 지원하고 있다.

14일 오전 9시까지 800여명이 시에서 마련한 임시버스를 이용한 것으로 집계됐다. 성남시는 첫 탑승 지점인 오리역(성우스타우스)에 안내 공무원을 배치해 탑승을 지원하고 있으며, 운행 중에도 공무원이 버스에 동승해 시민 이용에 불편이 없도록 현장 대응을 강화하고 있다.

성남시는 서울시 시내버스 파업 관련 상황과 대체 교통수단 정보를 △시 홈페이지 공지 △재난문자 발송 △버스정보시스템(BIS) 안내 메시지 송출 등 다양한 방법을 통해 시민들에게 안내하고 있다.





성남시 관계자는 "서울시 시내버스 파업으로 시민들이 큰 불편을 겪지 않도록 비상수송대책을 철저히 시행하겠다"며 "서울지방노동위원회 조정회의에서 노사가 원만하게 합의에 이르기를 기대한다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

