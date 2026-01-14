포항 쌀, 유럽·중동 식탁에 오른다… 올해 수출 100t 달성 목표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

헝가리·UAE까지… 올해 첫 수출 20t 선적



맞춤 도정 기술, 장거리 운송에도 ‘품질 유지’

동해의 바람을 머금은 포항 쌀이 국경을 넘는다.

지역 대표 특산물인 '포항 쌀'이 14일 헝가리와 아랍에미리트로 동시에 수출길에 오르며 병오년 새해 수출 시장의 포문을 열었다.

북구 흥해읍 소재 대풍영농조합법인에서 포항 쌀의 헝가리와 아랍에미리트 수출을 기념하는 상차식이 열렸다. 이번 수출 물량은 총 20t 규모다.

포항 쌀은 지난해 68t의 수출 실적을 올리며 글로벌 경쟁력을 입증했으며, 올해는 수출 100t 달성을 목표로 공격적인 마케팅을 펼칠 계획이다.

포항 쌀은 동해안 특유의 온난한 기후와 생육기 일교차 덕분에 쌀알이 단단하고 전분 구조가 치밀하다. 밥을 지었을 때 윤기와 찰기가 뛰어나고 식어도 고소한 맛이 유지되는 것이 특징이다.

여기에 장거리 해상 운송 중에도 미질 변화를 최소화하는 '수출용 맞춤 도정 기술'이 더해지면서 보관 안정성까지 확보, 까다로운 해외 소비자의 입맛을 사로잡고 있다.

금예철 대풍영농조합법인 대표는 "포항 쌀의 우수성을 세계 시장에 알리게 되어 자부심을 느낀다"며 "포항시와 긴밀히 협력해 수출국을 더욱 확대하고, 지역 농가의 실질적인 소득 증대로 이어질 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.





이현주 포항시 농업기술센터소장은 "새해 첫 수출의 포문을 포항 쌀로 열게 된 것은 지역 농업의 저력을 보여주는 상징적 성과"라며 "앞으로도 수출 농가와 가공업체를 대상으로 해외 마케팅 지원을 강화하고 수출국을 다변화해 포항 농특산물의 브랜드 가치를 세계 수준으로 높이겠다"고 강조했다.





