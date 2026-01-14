전한길 "목숨 걸고 尹 지킬 것…유튜브 구독·좋아요 눌러달라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"내란죄·외환죄 못 찾으니 '일반이적죄'"

"유튜버가 대한민국 살린다"

전 한국사 강사 전한길씨. 유튜브 전한길뉴스 캡처

AD

내란특검이 윤석열 전 대통령에게 사형을 구형한 가운데 한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨가 "목숨을 걸고 윤석열을 지키겠다"고 다짐했다.

14일 전씨는 자신의 유튜브 채널을 통해 "윤 대통령을 다 뒤졌지만, 내란죄·외환죄를 못 찾아 일반 이적죄라는 말도 안 되는 것으로 기소했다"며 "진짜 내란 우두머리는 이재명"이라고 반발했다.

1심 판결을 맡은 지귀연 판사에 대해서도 "법과 양심에 따라 재판해달라"고 촉구했다. 전씨는 "돈과 명예, 대법원장 등 엄청난 회유가 있을 것이며, 가족이나 본인에 대한 협박도 있을 것"이라며 "당연히 공소 기각과 무죄가 될 것인데, 지귀연 판사가 여기 넘어가면 국민 저항권이 발동될 것"이라고 경고했다.

그는 "전 목숨 걸고 윤석열 지킨다고 하지 않았나. 2월까지 좌파 언론은 미친 듯이 윤석열 사형하라고 협박할 것"이라며 "여러분께 많은 것을 바라지 않는다. 평화 집회 참여해달라"고 거리 집회 대거 참석을 호소했다.





AD

아울러 "저 말고도 우파 유튜버 많이 구독, 좋아요 눌러주시고 시청해달라"며 "유튜버가 대한민국을 살린다"고 덧붙였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>