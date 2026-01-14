엔비디아 출신 인재 영입…현대차-엔비디아 자율주행 구도 진화

현대차그룹, 박민우 엔비디아 부사장 영입

현대차 AVP 본부장 및 포티투닷 대표에 선임

자율주행 인지·머신러닝 기반 AI 전문가

엔비디아와 공동 개발 등 협력 강화 기대

현대자동차그룹이 엔비디아에서 자율주행 소프트웨어(SW) 양산과 상용화를 주도해온 핵심 인재를 영입하면서, 현대차와 엔비디아 간 자율주행 협력 구도가 한 단계 진화할 것이란 관측이 나온다. 단순한 기술 도입을 넘어 '현대차·기아 맞춤형' 자율주행 플랫폼 공동 설계의 방향으로 협력 확장 가능성이 제기된다.

현대차그룹은 박민우 엔비디아 부사장을 AVP(첨단차량플랫폼) 본부장(사장) 겸 포티투닷 대표이사로 선임한다고 13일 밝혔다. 박 사장은 향후 현대차그룹의 자율주행 기술 전략 수립부터 실행 전반을 총괄하게 된다.

박 사장은 자율주행 인지와 머신러닝 기반 AI 아키텍처 분야를 대표하는 인물로 꼽힌다. 그는 테슬라 재직 시절 오토파일럿 컴퓨터 비전 팀의 핵심 멤버로 활동하며, 테슬라 최초의 카메라 중심 인지 시스템 '테슬라 비전'의 설계와 개발에 참여했다. 테슬라의 카메라와 딥러닝 기반 인지 구조를 강화하는 데 기여했다는 평가다.

이후 엔비디아로 자리를 옮긴 그는 자율주행 인지과 머싱러닝 기반 공통 AI 구조를 담당하는 조직을 이끌었다. 특히 엔비디아의 자율주행 플랫폼이 연구 단계를 넘어 실제 완성차 업체에 적용되고 양산·상용화되는 과정 전반을 주도했다. 단일 기능 개발자가 아니라, 자율주행 SW를 '제품'으로 만들기 위한 아키텍처 설계와 조직 운영을 동시에 경험한 것이 강점이다.

박민우 현대차그룹 신임 AVP 본부장(사장) 겸 포티투닷 대표. 현대차그룹 제공

업계가 주목하는 대목은 박 사장의 합류가 현대차와 엔비디아의 협력 관계에 미칠 영향이다. 현대차그룹은 이미 엔비디아의 자율주행용 SoC와 개발 플랫폼을 활용하고 있지만, 범용 레퍼런스 설계를 그대로 적용하는 데에는 한계가 있다는 지적이 제기돼왔다. 업계 관계자는 "엔비디아 플랫폼은 완성도가 높지만, 완성차 업체 입장에서는 차량 구조와 안전 규제, 양산 조건에 맞춘 추가 설계가 불가피하다"고 말했다.

이같은 시점에 엔비디아 플랫폼의 구조와 철학을 모두 이해한 박 사장의 합류는 의미가 크다는 평가다. 그가 두 회사의 '연결고리' 역할을 하면서, 현대차와 엔비디아의 관계가 단순한 공급·구매를 넘어 새로운 플랫폼을 함께 설계하는 협력 구조로 발전할 가능성이 높아졌다.





현대차는 테슬라식 완전 독자 노선 대신, 엔비디아의 AI 자율주행 플랫폼 '알파마요' 도입을 검토하고 있다. 다만 차량 특성과 양산·안전 규제에 맞춘 최적화를 통해 핵심 기술은 내재화하는 방향에 무게가 실린다는 분석이다. 업계 관계자는 "이번 인사는 엔비디아를 가장 잘 활용할 수 있는 내부 역량을 확보했다는 데 의미가 있다"며 "현대차 자율주행 기술의 방향성을 결정하는 중요한 분기점이 될 것"이라고 말했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

