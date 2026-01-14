카카오뱅크, '목표전환형 펀드' 45일 만에 목표 달성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

카카오뱅크가 지난해 11월 선보인 '목표전환형 펀드' 상품이 출시 45일 만에 목표수익률을 조기 달성했다고 14일 밝혔다.

목표전환형 펀드는 설정된 '목표 수익률'에 도달하면 운용 자산을 주식에서 채권으로 전환하는 등 비교적 위험 자산에서 안전 자산으로 바꿔주는 상품이다. 시장 변동성에 대응해 수익을 실현하면서도 리스크를 최소화할 수 있어, 최근 투자자들의 관심이 높다.

카카오뱅크가 지난 11월 처음 선보인 목표전환형 펀드 1호 상품 '정책수혜로 목표수익률 함께하기'는 국내 정책 수혜주에 집중적으로 투자하는 전략이 적중하며 출시 45일 만에 목표수익률 6%를 조기 달성했다.

카카오뱅크는 첫 상품의 성공적인 목표 달성 경험을 바탕으로 2호와 3호 상품을 순차적으로 선보인다.

두 번째 목표전환형 펀드는 '상장지수펀드(ETF)로 목표 7% 함께하기'다. 이 상품은 ETF를 활용해 분산 투자를 수행하는 펀드로, 목표 달성 전까지 자산의 50% 이상을 채권형 ETF에, 50% 미만을 주식형 ETF에 투자해 안정성과 수익성을 함께 추구한다.

해당 상품은 16일 오후 5시까지 가입할 수 있으며, 목표수익률은 이전 상품보다 상향된 7%로 설정됐다. 최소 가입 금액은 100만원이며, 목표 달성 시 단기 금융자산으로 전환돼 안정성을 강화한다.

이어서 19일부터는 카카오뱅크의 세 번째 목표전환형 펀드 상품인 '시장을 읽고 목표 7% 함께하기'를 판매할 예정이다.

카카오뱅크는 2024년 1월 인터넷전문은행 중 최초로 펀드 서비스를 시작한 이후 투자 플랫폼으로서의 경쟁력을 꾸준히 강화하고 있다. 특히 지난해 6월 선보인 '머니마켓펀드(MMF) 박스'의 성장과 서비스 개편 효과로 현재 펀드 및 MMF 합산 잔고는 1조원을 돌파했다.





한편 금융투자상품은 투자 원금 손실 가능성이 있음에 유의해야 하며, 과거 운용실적이 미래 수익률을 보장하는 것은 아님을 참고하여 투자해야 한다.





