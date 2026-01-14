"차 타고 각자 기기 연결"…하만, 차량 솔루션 '레디 스트림쉐어' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

운전자 중심 시스템에서 개별 연결로

최대 4명 동시 연결, 개인 청취 영역

지능형 허브 전환, 차량 내 소통 유지

삼성전자 자회사이자 자동차 전장 전문 기업 하만(HARMAN)이 차량 내 다중 사용자 환경에 대응한 오디오·통신 통합 솔루션 '하만 레디 스트림쉐어(HARMAN Ready StreamShare)'를 출시했다.

14일 하만에 따르면 하만 레디 스트림쉐어는 기존 운전자 중심의 단일 소스 차량 오디오 시스템과 달리, 차량 내 중앙 연결 허브를 통해 여러 개인 기기의 오디오 스트림과 통신을 통합 관리하는 것이 특징이다. 이를 통해 탑승자 각자가 개인화된 청취 환경을 유지하면서도 필요할 때는 미디어를 공유하고 대화를 이어갈 수 있다.

이 솔루션은 ▲최대 4명 동시 연결 ▲개인 청취 영역 구성 ▲초저지연 무선 헤드폰 기반 청취 ▲헤드폰 착용 상태에서의 핸즈프리 차량 내 대화 등을 지원한다. 운전자가 모든 스트림을 일시 중지하고 공지 사항을 전달할 수 있는 '드라이버 어나운스먼트(Driver Announcement)' 기능도 탑재됐다.

하만 오디오·통신 통합 솔루션 '하만 레디 스트림쉐어(HARMAN Ready StreamShare)'. 삼성전자

하만의 특허 기술인 초저지연 무선 오디오 스트리밍 기술을 적용해, 헤드폰을 착용한 상태에서도 대화가 끊기지 않고 자연스럽게 이어진다는 점도 강점이다. 음악 공유, 그룹 대화, 운전자 공지 등 다양한 상황에서 차량 내 소통을 유지할 수 있도록 설계됐다.

자파르 라자키(Zafar Razzacki) 하만 레디 스트림쉐어 제품 관리 이사는 "차량에 탑승한 가족들은 이제 개인화되고 연결성이 강하며 함께 공유하는 디지털 생활 방식에 맞춰 자동차가 작동하기를 기대한다"며 "하만 레디 스트림쉐어는 자유롭게 개인 기기를 사용하면서도 연결성을 공유해 이동 시간을 보다 즐겁고 실용적인 경험으로 만들어준다"고 말했다.

하만은 이 솔루션을 통해 차량을 '지능형 허브'로 전환하고, 자동차 제조사들이 사용자 기대 수준에 맞춰 확장 가능한 실내 경험을 구현할 수 있도록 지원한다는 전략이다. 기존 하만 차량용 솔루션과의 호환성도 확보해 적용 장벽을 낮췄다.





하만은 향후 캠핑·테일게이트 파티 등 차량 외부 활용은 물론, 스마트 카시트·유아용 캐리어 등 미래 차량 액세서리와의 연동까지 염두에 두고 사용 시나리오를 확대할 계획이다.





