JP모건 CEO "트럼프 Fed 공격은 인플레 상승시킬 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부의 Fed 독립성 훼손 큰 우려 표시

파월 의장 강력 지지 입장 드러내

트럼프, 디트로이트에서 파월 의장 공격

제이미 다이먼은 "연준의 독립성을 훼손하는 것은 무엇이든 좋은 생각이 아닐 것"이라고 말했다. Win McNamee/Getty Images

AD

제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)가 트럼프 행정부의 연방준비제도(Fed)를 정치적으로 공격하는 것에 대해 인플레이션 상승 등 역효과를 일으킬 것이라고 경고했다.

13일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 다이먼 CEO는 JP모건의 4분기 실적 발표에서 기자들에게 "Fed의 독립성을 훼손하는 그 어떤 행위도 좋지 않다(Anything chips away at that is probably not a great idea)"고 말했다.

그는 "그런 행위는 오히려 역효과를 낳을 것"이라며 "인플레이션 기대치를 높이고, 장기적으로 금리도 올라갈 수 있다"고 말했다. 이어 "파월 의장에 대해 큰 존경심을 갖고 있다"며 Fed의 독립성을 강력하게 지지한다고 덧붙였다.

제레미 바넘 JP모건 최고재무책임자(CFO)도 다이먼 CEO의 경고에 동조했다. 그는 "더 큰 문제는 미국 경제 전망, 솔직히 말하면 세계 경제의 안정성까지 해치고 있다는 점이다"라고 지적했다.

로빈 빈스 뉴욕멜론은행 CEO도 이날 실적발표에서 "채권시장의 근간을 흔들지 말고, 잠재적으로 금리를 상승시킬 일을 하지 말아야 한다"며 "중앙은행 독립성에 대한 신뢰에 다소 부족함이 있다"라고 비판했다.

앞서 미 법무부는 파월 의장을 Fed 건물 리모델링 관련 위증 혐의로 기소하기 위해 소환장을 발부했다. 이에 파월 의장은 공개 성명을 내고 이번 수사가 연준의 독립성에 관한 전례 없는 행정부의 위협이라고 규정했다. 이를 두고 Fed 안팎에서는 정부가 Fed의 독립성을 흔드는 행위라며 파월 의장을 지지하는 목소리가 나온다.

유럽중앙은행(ECB), 한국은행 등 11명의 전 세계 중앙은행 총재들은 파월 의장에 대해 지지를 표명하며 "중앙은행의 독립성은 우리가 봉사하는 시민들의 이익을 위한 물가, 금융 및 경제 안정의 초석"이라며 "전폭적으로 연대를 표명한다"고 밝혔다.





AD

이런 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일 미시간주 디트로이트 포드 자동차 공장을 방문해 파월 의장을 향해 "곧 그 자리에서 물러나기를 바란다"고 말했다. 그러면서 "우리는 나쁜 Fed 의장을 갖고 있다"며 "여러 면에서 나쁘지만, 특히 금리를 너무 높게 했다는 점에서 나쁘다"고 비판했다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>