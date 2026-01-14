"춘천 킹카누는 아시아 최고의 무장애 관광지"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홍서윤 한국장애인관광협회 전 대표 인터뷰

"노을이 물드는 오후, 고요한 강 위에서 킹카누를 타고 있으면 저절로 마음이 가라앉고 힐링이 됩니다. 초록빛 자연과 은은한 석양, 물살을 가르는 뱃소리만 들리는데, 이런 경험은 어디서도 만날 수 없습니다."

홍서윤 한국장애인관광협회 전(前) 대표는 14일 아시아경제와의 인터뷰에서 강원도 춘천에서 킹카누를 즐겼던 순간의 감흥을 이같이 표현했다. 그는 "춘천 킹카누는 아시아 어디에 내놓아도 손색없는 무장애 관광지"라며 "휠체어를 그대로 배에 싣고 북한강의 정취를 물 위에서 가장 가까이 느낄 수 있다"고 말했다.

홍 전 대표는 열 살 때 불의의 사고로 휠체어를 이용하게 됐다. 그러나 끊임없이 세상을 향해 나아가고자 했고, 지금까지 휠체어를 타고 30여 개국을 여행했다. 춘천 킹카누는 그가 꼽는 가장 인상적인 여행지 가운데 하나다. 휠체어 이용을 거의 의식하지 않을 만큼 비장애인과 큰 차이 없는 여행이 가능하기 때문이다.

반면 일본 후쿠오카 인근 야나가와에서의 뱃놀이 체험은 불편한 기억으로 남아 있다.

"장애인도 배를 탈 수 있다고 해서 갔는데, 휠체어에 앉은 저를 다른 사람이 들어 업고 배로 옮겨 태웠다. 휠체어 이용하는 사람이 다른 사람의 힘에 의해 휠체어 밖으로 옮겨지는 경험은 엄청난 스트레스다."

홍서윤 한국장애인관광협회 전 대표 [사진= 본인 제공]

AD

킹카누는 한국관광공사가 개발한 무장애 관광지다. 관광공사는 2016년부터 '열린 관광'이라는 개념을 도입해 무장애 관광지를 개발했다. 장애인·고령자 등 관광취약계층을 포함해 누구나 제약 없이 여행할 수 있는 환경을 조성해왔다. 춘천 킹카누는 2019년 열린관광지 공모사업에 선정돼 무장애 관광지로 조성됐다.

홍 전 대표는 "장애인이 사회에 참여하는 데 있어 여행만큼 폭발적인 영향을 주는 활동은 없다"고 강조했다. 개인적 경험에 따른 소신이다.

특히 2014년 스위스 여행은 그의 삶을 바꿔놓은 결정적인 계기가 됐다. 여행 블로그를 운영할 만큼 여행에 관심이 컸지만, 그 전까지는 혼자 장거리 여행을 떠나본 적이 없을 정도로 두려움이 앞섰다. 스위스에 사는 지인의 "그냥 오라"는 말에 스위스행 비행기에 몸을 실었다. 이후 네덜란드와 덴마크 등 유럽 7개국을 여행했고 '유럽, 가지 않을 이유가 없었다'라는 책도 썼다. 유럽 여행 이후 그는 한국장애인관광협회를 설립했다. 2022년까지 운영하며 장애인 여행 활성화에 힘썼다.

홍 전 대표는 진정한 무장애 관광을 위해서는 시설 조성뿐 아니라 무장애 관광에 대한 인식 개선이 이뤄져야 한다고 강조했다.

그는 "무장애 관광지를 만들어 놓고도 관리가 소홀하거나 담당자가 바뀌며 방치되는 경우가 있다"며 "어렵게 만든 환경이 관리 부실로 활용되지 못한다면 너무 아깝지 않나. 더 많은 주체가 무장애 관광을 제대로 이해해야 실질적인 개선이 가능하다"고 말했다.

또한 이러한 인식의 변화가 학교 교육에서부터 시작돼야 한다고 강조했다.





AD

그는 "장애·비장애 아동이 통합교육을 받고 있지만 실제 학교에서는 여전히 분리돼 있는 경우가 많다"며 "통합 과정에서 어떤 방식으로 수업을 운영할지 모르는 경우도 있다"고 했다. 이어 "장애 아동을 위해 비장애 아동에게 무조건적인 배려만을 요구하기보다 동등한 규칙을 적용하되 장애로 인해 불가능한 부분은 기준을 달리하고, 이를 설명해 공감을 끌어내는 노력이 필요하다"고 강조했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>