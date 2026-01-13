"우리 개 다치면 책임질거야?"…염화칼슘 뿌리지 말라는 견주들

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"염화칼슘 때문에 화상 가능성" 주장

누리꾼들 "직접 눈 치워라" 분노

한 아파트 단지에서 반려견을 키우는 일부 입주민들이 제설용 염화칼슘을 뿌리지 말라는 민원을 넣어 논란이 일고 있다. 입자가 굵은 염화칼슘 때문에 반려견들이 산책 과정에서 다칠 수 있다는 이유에서다.

기사 이해를 돕기 위한 사진. 픽사베이

13일 한 온라인 커뮤니티에는 '산책로에 염화칼슘 뿌리지 말라고 민원 넣은 견주들'이라는 제목의 글이 게시됐다. 작성자는 "우리 아파트 산책로에 염화칼슘 뿌리지 말라고 반려견 키우는 주민들이 민원 넣었더라"고 운을 띄웠다.

이어 "개들이 발에 화상 입고 아파한다는 이유로 단지 내랑 차도만 뿌리고 산책로는 뿌리지 말라고 단체로 관리실에 항의했다고 한다. 산책로도 눈 오면 미끄러운데 염화칼슘 뿌리지 말라는 건 무슨 심보로 하는 민원인가"라고 했다.

그러면서 "(견주들은) 산책로가 평지고 눈 올 때 사람이 적어 굳이 안 뿌려도 된다며 개들 발에 상처 나면 책임질 거냐고 주장했고, 관리실에서 '안 뿌리면 사고 난다'고 했더니 그럼 아주 소량만 뿌리라고 했다더라"고 부연했다. 이를 알게 된 아파트 주민들은 산책로에도 염화칼슘을 넉넉히 뿌려달라고 독려하고 있고, 입주민 단체 대화방에서도 설전을 벌이고 있는 것으로 전해졌다.





사연을 접한 누리꾼들도 "반대하는 견주들이 눈 쌓이지 않게 빗자루로 쓸면 되는 것 아니냐", "개 키우는 마을이 따로 있었으면 좋겠다", "나도 강아지를 키우는데 그걸로 화상 입지 않는다" 등의 어이없다는 반응을 보였다.





