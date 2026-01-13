계명대·용인세브란스병원, 대장 용종 절제술 혈소판 기준 세계 최초 제시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국소화기학회지 최신호 메인 표지 논문 선정

계명대학교(총장 신일희) 통계학과 손낙훈 교수 연구팀이 연세대학교 용인세브란스병원 소화기내과 연구팀과 공동 수행한 연구가 소화기학 분야 세계 최고 권위 학술지인 '미국소화기학회지(American Journal of Gastroenterology, AJG, IF 8.5 Q1)' 최신호 메인 표지 논문(Cover Story)으로 선정됐다.

이번 성과는 대장 용종 절제술 시 출혈 예방을 위한 혈소판의 최소 안전 수치 기준을 세계 최초로 명확히 제시한 연구 결과로, 의학통계학과 임상 현장의 협업 성과로 평가받고 있다.

(왼쪽부터)계명대 손낙훈 교수, 용인세브란스병원 소화기내과 현혜경, 허철웅 교수, 세브란스병원 김태일 교수

이번 연구는 대장 용종 절제술 과정에서 발생할 수 있는 출혈 위험을 예측하고 예방하기 위한 근거를 제시했다는 점에서 의미가 크다. 기존 국제 치료 지침은 진단 내시경이나 조직검사에 대해서만 혈소판 기준을 제시해 왔으며, 상대적으로 침습도가 높은 용종 절제술에 대해서는 명확한 기준이 부족한 상황이었다.

손낙훈 교수 연구팀은 세브란스병원과 용인세브란스병원의 대규모 임상 데이터(환자 2만 1,562명, 용종 4만 1,930개)를 기반으로 성향점수 매칭(Propensity Score Matching)과 가중치 분석을 적용했다.

다양한 임상 변수를 정밀하게 보정한 분석 결과, 안전한 시술을 위한 최소 혈소판 수치는 9만/μL로 도출됐다.

혈소판 수치가 9만/μL 미만인 경우 즉각 출혈(IPPB) 위험은 대조군 대비 약 2.7배, 지연 출혈(DPPB) 위험은 약 9.7배 높아지는 것으로 나타났다.

20mm 이상 대형 용종을 절제하는 고위험 시술에서는 혈소판 수치가 10만/μL 미만일 때 출혈 위험이 유의미하게 증가했다.

손 교수는 방대한 후향적 코호트 연구에서 발생할 수 있는 편향을 의학통계학적 기법으로 체계적으로 제어해 연구 신뢰도를 높였다.

단순 수치 산출을 넘어 실제 임상 현장에서 의료진이 의사 결정을 내릴 수 있는 근거를 제공했다는 점에서 주목받고 있다.

손낙훈 교수는 "이번 AJG 표지 논문 선정은 계명대학교의 의학통계학적 데이터 분석 역량이 세계 임상 의학계에서 인정받았다는 의미"라며 "용인세브란스병원 연구진과의 협업으로 제시된 혈소판 기준이 전 세계 소화기내과 시술 현장에서 환자 안전을 높이는 새로운 가이드라인으로 활용되길 기대한다"고 말했다.

이번 연구는 용인세브란스병원 소화기내과 현혜경·허철웅 교수, 세브란스병원 김태일 교수 연구팀과 함께 진행됐다.





연구진은 향후 출혈 고위험군 환자를 위한 표준화된 예방 전략 개발 등 후속 연구를 이어갈 계획이다.





