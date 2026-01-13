위메이드 '미르M' 중국 출시…"미르 IP 인기 재현"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'미르의 전설2' 현대적 재해석

위메이드는 다중접속역할수행게임(MMORPG) '미르M: 모광쌍용'(미르M)을 중국에 정식 출시했다고 13일 밝혔다.

'미르M: 모광쌍용' 대표 이미지. 위메이드 제공

'미르M'은 핵심 지식재산권(IP) '미르의 전설2'의 세계관과 재미를 현대적으로 재해석한 작품이다. 원작의 상징성을 담은 주요 아이템과 8방향 그리드 전투, 쿼터뷰 시점 등 요소를 그대로 계승했다. 대신 전투 시스템, 장비 성장 구조, 사용자 인터페이스·경험(UI·UX) 등의 요소는 중국 이용자의 플레이 성향과 트렌드를 반영해 전면 재구성했다. 중국 안드로이드와 iOS, PC 플랫폼에서 즐길 수 있다.

게임은 이용자 참여형 운영 모델 '미르 파트너스'를 도입한다. 파트너로 선정된 이용자는 커뮤니티 활성화, 게임 홍보·콘텐츠 제작, 신규 이용자 유치 등 다양한 활동에 참여하고, 기여도 등 활동 성과에 따라 인센티브와 전용 혜택을 받을 수 있다. 중국 인기 게임 스트리머 '모즈'가 파트너로 합류한다.

이와 함께 위메이드는 중국 무술 감독계의 전설로 불리며 '와호장룡', '일대종사' 등 유명 영화의 액션 지도를 맡았던 위안허핑 감독을 홍보 모델로 선정했다. 위안허핑 감독의 예술적 시선을 담아 '미르M'의 액션과 무협 세계관을 깊이 있게 조명하는 홍보 영상도 공개했다.





한편, 원작 '미르의 전설2'는 중국에서 누적 이용자 5억명, 2004년 시장 점유율 65%, 2005년 동시접속자 80만명을 기록하며 큰 인기를 끌었다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

