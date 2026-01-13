광주시교욱청, 초등 기초학력 전담 교사제 긍정 평가 98.4%

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

초등 기초학력 전담 교사제에 대한 광주 학생·학부모·교원 만족도가 매우 높은 것으로 나타났다.

13일 광주시교육청에 따르면 최근 시교육청이 지역 내 45개 초등학교의 학생 360명·학부모 327명·교원 524명을 대상으로 지난해 12월 기초학력 전담 교사제에 대한 만족도 조사 결과 학생·학부모·교원 만족도는 98.4%로 매우 높았다.

이어 '학생 기초학력 향상 기여도'에 대해 응답자의 97.6%가 긍정적으로 답했다. '제도 확대 필요성'에 대해서도 응답자의 97.7%의 '그렇다'고 답했다.

기초학력 전담 교사의 지도받은 학생의 93.6%가 '수업을 통해 학교생활에 자신감을 얻었다'고 답하기도 했으며, 학부모 응답자의 99.7%는 제도의 지속적인 운영을 희망했다.

교원들도 전담 교사제 운용 만족도·업무수행 적극성·기초학력 보장 지원활동·제도 확대 운영 필요성 등에서 90%대의 높은 만족도를 나타냈다.

일반교원을 상대로 한 기초학력 전담 교사 활동 의향에 대한 질문에도 응답자의 70.4%가 '그렇다'고 답하기도 했다.

기초학력 전담 교사로 활동 중인 교원들의 운영 만족도도 97.8%에 달했으며, 전담 교사로 계속 활동할 것인지 질문에도 95.6%가 그렇다고 답했다.

시교육청은 이같은 높은 만족도를 토대로 올해는 기초학력 전담 교사 운영학교를 50곳으로 확대 운영할 계획이다.





광주시교육청 관계자는 "학생들의 학습 격차를 해소하고 공교육에 대한 신뢰를 높여 '기본교육'을 실현하는 역할을 하고 있다"며 "현장 요구를 반영해 기초학력 보장 체계를 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.





