與, 김병기 비상징계 안할 듯…"제명 결정·재심 청구 존중"

박수현 "당헌·당규 명시된 절차"

더불어민주당이 13일 김병기 의원에 대한 윤리심판원의 제명 결정과 직전 원내대표였던 김 의원의 재심 청구에 대해 존중한다는 입장을 냈다. 정청래 당대표가 김 의원에 대해 비상 징계를 내릴 가능성은 낮아질 것으로 전망된다.

박수현 민주당 수석대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 윤리심판원이 당헌·당규에 따라 운영되는 독립기구인 만큼 김 의원에 대한 제명 판단이 "어떤 외압이나 정치적 유불리의 해석 대상이 될 수 없다"며 "이번 (제명) 결정 역시 존중한다"고 밝혔다.

박 수석대변인은 김 의원이 재심 청구 의사를 밝힌 것을 두고 "당헌·당규에 명시된 절차이자 권리"라며 "재심 절차가 진행되는 것 또한 존중한다"고 했다.

공천헌금 수수 등 각종 비위 의혹을 받는 김병기 전 더불어민주당 원내대표가 12일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 더불어민주당 윤리심판원에 출석하고 있다. 2026.1.12 김현민 기자

앞서 한동수 민주당 윤리심판원장은 12일 기자들을 만나 김 전 의원에 대해 제기된 대한항공 의전, 전 보좌진 색출 및 해고 외압, 공천헌금 연루 등 다수의 의혹 등이 징계 사유가 된다며 제명 처분에 해당된다는 심의 결과를 의결했다고 말했다.

이에 대해 김 의원이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "의혹이 사실이 될 수는 없다. 즉시 재심을 청구할 것"이라고 밝히자 당 안팎에서는 지도부가 혼란 수습을 위해 비상 징계권을 행사할 수 있다는 관측이 나온 바 있다.

그러나 지도부가 6·3 지방선거 국면을 앞두고 정치적 파장이 큰 비상징계권을 발동보다는 윤리심판원의 재심 결과를 지켜보겠다는 입장을 드러낸 것으로 해석된다.





다만 박 수석대변인은 "이번 사안의 중대성과 국민적 관심을 고려할 때, 재심 절차는 신속하고 엄정하게 진행돼 조속히 결론이 도출될 것"이라며 "모든 판단의 기준은 국민의 눈높이이며, 정치의 책임과 도덕성"이라고 강조했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

