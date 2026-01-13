경찰, 김경 '종교단체 경선 동원 의혹' 진종오 고발인 조사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰이 당내 경선에 대비해 종교단체를 동원한 당원 가입 의혹이 있다며 김경 서시의원을 고발한 진종오 국민의힘 의원을 불러 조사에 나섰다.

연합뉴스

AD

서울경찰청 공공범죄수사대는 13일 오후 김 시의원의 '종교단체 동원 의혹'을 고발한 진 의원을 고발인 신분으로 불러 조사 중이라고 밝혔다.

진 의원은 경찰 조사 전 취재진과 만나 "김경 시의원이 특정 종교단체 신도들을 불법적으로 당원 가입시키려고 한 정황이 있다"며 "오늘, 제보받은 녹취록 원본을 공개할 것"이라고 전했다.

이어 "국민의힘이 말도 안 되는 허위 의혹들로 많은 공격을 당했는데 지금 이 사안만 보더라도 김경 시의원 한 명으로 끝날 일이 아니라고 생각한다"고 덧붙였다.





AD

앞서 진 의원은 지난해 9월 김 시의원이 불교 신도 3000명을 민주당에 입당시켜 권리당원으로 만들어 올해 지방선거 경선에서 김민석 국무총리를 지원하려 한 정황이 있다며 관련 녹취를 공개했고 10월에 김 시의원을 고발한 바 있다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>