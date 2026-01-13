김경수 지방시대위원회 위원장, 경남창원상의서 간담회 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 상공계 비수도권 세제

차등적용·지역기업 현안 제시



경남상공회의소협의회는 13일 오전 창원상공회의소 2층 대회의실에서 지방시대위원회 김경수 위원장을 초청해 간담회를 열었다.

간담회 단체사진.

AD

이날 간담회에는 최재호 경상남도상공회의소협의회 회장과 허성두 진주상공회의소 회장, 황태부 사천상공회의소 회장, 주보원 밀양상공회의소 회장, 김점수 거제상공회의소 회장, 박종희 함안상공회의소 회장을 비롯한 경남지역 기업 대표 및 임원, 기업지원기관 및 유관단체장 등 100여명이 참석했다.

이날 김경수 위원장은 본격적인 간담회에 앞서 '5극 3특(5대 메가시티·3대 특별자치도) 체제'를 중심으로 한 국가균형발전 청사진을 먼저 제시했다.

김 위원장은 지방소멸위기를 극복하기 위해 시·도 단위를 넘어선 '5극3특 경제권'을 형성하여 규모의 경제를 실현해야 한다고 강조하며, 지역 성장엔진 육성을 위해 인재양성, 강력한 규제완화, 혁신지원, 재정 및 펀드 지원을 포함한 '성장 5종세트'를 파격적으로 패키지 지원하겠다고 밝혔다.

또한, 실효성 있는 지원을 위해 '초광역특별계정'을 신설하고 지방시대위원회의 예산편성 사전조정권을 강화하는 등 강력한 행·재정적 기반을 구축하겠다고 설명했다.

이어 진행된 간담회에서는 지역 소멸 위기 극복과 경남 경제 활성화를 위한 실질적인 과제들이 중점적으로 논의됐다.

우선 창원상공회의소는 △비수도권 법인세·근로소득세·상속세 차등 적용 △마산합포구·마산회원구 '인구감소지역 지정' △마산~거제 국도 5호선 조기개통 △창원출입국외국인사무소 조직 확충 및 명칭 변경 △지자체 중심 의료전달 체계 구축 △비수도권 주기적 감사인 지정제도 폐지 등을 건의했다,

이어 사천상공회의소는 △우주항공산업진흥원 사천 설립 △우주항공복합도시 건설 및 지원, 밀양상공회의소는 △밀양 나노국가산단 기회발전특구 △뿌리산업 탄소 배출권 거래제 예외 적용 등의 현안을 건의했다.

이 밖에도 참석한 경남지역 기업 대표들은 △중형조선소 금융지원 요청 △소형조선사 RG발급 지원 △도내 대형 국책건설사업 지역업체 참여 확대 방안 마련 △창원AI특화허브 육성 △지방기업 육성제도 개선 등 각 산업 현장에서 느끼는 구체적인 필요사항과 불합리한 규제 개선 방안을 건의하며, 기업 투자가 활성화될 수 있도록 정부가 적극적으로 나서줄 것을 호소했다.

김경수 지방시대위원장은 "진정한 지방시대를 열기 위해서는 지역 스스로가 비교우위를 가진 산업을 육성하고, 중앙정부는 이를 과감하게 뒷받침하는 구조가 되어야 한다"며 "오늘 경남 경제인들이 제안해주신 현안들이 정책에 실질적으로 반영되어 지역 균형발전의 마중물이 될 수 있도록 관계 부처와 적극적으로 협의하겠다"고 밝혔다.





AD

최재호 경남상공회의소협의회 회장은 "경남을 비롯한 비수도권 기업들이 수도권과 기울어진 운동장에서 경쟁하기 위해서는 파격적이고 실효성 있는 정책 변화가 절실하다"면서 "오늘 간담회가 형식적인 자리가 아닌, 경남 경제가 다시 한번 도약하고 대한민국 균형발전의 중심축으로 자리 잡는 계기가 되기를 기대한다"고 당부했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>