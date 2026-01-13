가천대, 과학영재고 창업캠프 개최…1월15~17일

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가천대학교 스타트업칼리지(가천코코네스쿨)가 전국 8개 과학영재고등학교와 함께 '2026 대한민국 과학영재고 창업캠프(GCSH, Gachon Cocone School for High Schoolers)'를 개최한다.

이번 캠프는 오는 15일부터 17일까지 2박 3일간 가천대에서 열리며, 경기과학고·서울과학고·대구과학고 등 전국 8개 과학영재고 재학생 43명이 참여한다. 참가 학생들은 학교의 경계를 넘어 팀을 구성해 차세대 AI 기술을 활용한 창업 역량을 겨루게 된다.

이번 행사는 지난해 9월 가천대와 전국 8개 과학영재고가 체결한 미래 창업 인재 양성 협약을 바탕으로 추진되는 첫 실천 프로그램이다.

차세대 인공지능(AI) 기술을 주제로, 단순 이론 학습을 넘어 과학적 성과를 창업 아이디어로 연결하는 실전형 교육에 초점을 맞췄다.

가천대학교의 2026년 과학영재고 창업캠프 포스터

AD

참가자들은 사전 정보 없이 현장에서 공개되는 AI 기술 주제를 바탕으로 ChatGPT, Gemini, NotebookLM 등 AI 도구를 활용하는 '몰입형 블라인드 해커톤'에 참여한다.

이를 통해 과학기술이 창출하는 기회와 한계를 창업가 관점에서 분석하고, 비즈니스 모델로 구체화하는 경험을 쌓는다. 우수팀에는 중소벤처기업부 장관상과 가천대학교 총장상 등이 수여된다.





AD

장대익 가천대 스타트업칼리지 학장은 "이공계 인재들에게 차세대 AI기술이 만드는 무한한 창업의 세계를 보여주고자 한다"며 "이번 캠프는 학생들이 자신의 과학적 재능을 창업이라는 방식으로 세상에 입증하는 첫걸음이 될 것"이라고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>