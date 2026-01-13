포항시, 택시요금 20일부터 기본 '4500원'… 시민 부담은 숙제

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기본요금 500원 인상, 물가 상승·택시업계 경영여건 악화 반영



경북도 물가정책위원회 택시 요금 인상 결정에 따른 후속 조치

연료비와 인건비 부담을 견디지 못한 택시요금이 결국 올랐다.

포항시는 오는 20일부터 택시 기본요금을 현행 4000원에서 4500원으로 500원 인상한다.

이번 택시 요금 인상은 물가 상승과 택시업계의 경영 여건 악화를 반영해 이뤄졌다.

기본운임은 4000원에서 4500원으로 인상되며, 거리 운임은 100원당 131m에서 128m로, 시간운임은 100원당 31초에서 30초로 조정된다. 심야할증 운임은 현행과 동일하게 유지된다.

시는 택시요금 인상으로 운전자와 승객 간 분쟁 소지를 줄이기 위해 한 달간 택시 내에 택시 인상 안내문과 BIS를 통한 홍보, 읍면동 현수막 게시, 시 누리집 활용 홍보를 비롯해 각종 회의 시 안내 등 대시민 홍보 활동을 실시하고 있다.

포항시 관계자는 "택시요금 인상은 택시업계의 경영 안정화와 서비스 질 향상을 위한 조치로, 인상된 요금은 시민들에게 더 좋은 서비스로 돌아갈 것"이라며 "시민 여러분의 이해와 협조를 부탁드린다"고 말했다.





경북도 물가정책위원회에서 택시 요금·요율 인상이 지난달 4일 확정됨에 따른 후속 조치로 포항시는 '여객자동차운송사업 운임·요율 조정 요령'에 따라 지난달 23일 택시운송사업자 간담회를 개최하고 세부 조정 사항 확정 등의 절차를 거쳤다.

