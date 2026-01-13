이석연 "2차 종합특검법 거둬들이는 게 좋아…정치 보복으로 비칠 수 있다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이석연 국민통합위원회 위원장이 13일 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈클럽 초청 토론회에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

이석연 국민통합위원장이 13일 더불어민주당의 2차 종합특검법 추진에 대해 "자제하는 게 좋다, 거둬들이는 게 좋겠다고 말씀드리고 싶다"고 말했다.

이 위원장은 이날 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 "내란 세력에 대한 단죄는 필요하지만, 3대 특검이 파헤칠 만큼 파헤쳤고 미흡했던 부분은 국가수사본부로 이관해 계속 수사하고 있다"며 이같이 밝혔다.

이 위원장은 "다시 특검 정국으로 가면 자칫 정치 보복으로 비칠 수 있다"며 "내란 세력 단죄와 정치보복 사이의 선이 모호하다"고 지적했다. 그러면서 "이재명 대통령도 후보 시절 사적으로 정치보복은 내 대에서 끊겠다고 하셨다"고 전했다. 그는 "죄를 씌우려 마음먹으면 증거는 있는 법"이라면서 "가진 자, 힘 있는 자가 아량을 보이고 포용력을 발휘할 때 통합의 길도 트인다"는 말도 덧붙였다.

민주당의 법왜곡죄 신설 추진에 대해서는 "문명국의 수치이고, 해서는 안 되는 법"이라고 꼬집었다. 이 위원장은 "이런 법을 발상하고 밀어붙인다는 것 자체가 법조인으로서, 헌법학자로서, 국민의 한 사람으로서 납득이 가지 않는다"며 "이 법안만은 거둬들여 달라"고 얘기했다.





이미 시행된 내란전담재판부법의 경우 "민주당 정청래 대표를 만나 우려를 표명하면서 몇 가지 위헌성을 제거할 부분을 얘기했다"며 위헌성은 제거됐다는 입장을 내놨다. 다만 이 위원장은 "헌법 철학적 차원에서 사후에 재판부를 만들어 처단하는 것이 헌법적 정의에 합치되느냐 하는 철학적 논의는 남아있다"고 설명했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

