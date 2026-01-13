"창덕궁이 중국식 건축?" 마카오항공 기내 안내 책자 논란

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

마카오항공 기내 '목적지 가이드'서 잘못 표기

서경덕 교수 "명백한 오류…즉각 시정 요청"

마카오항공 기내 좌석에 비치된 안내 책자에서 한국의 대표적인 문화유산인 창덕궁을 '중국식 건축'으로 소개한 사실이 알려지며 논란이 일고 있다.

마카오항공 기내 좌석에 비치된 안내 책자 내용 오류 (빨간색 밑줄). 서경덕 교수 인스타그램

서경덕 성신여대 교수는 13일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 한 누리꾼의 제보로 마카오항공 안내 책자에 창덕궁이 잘못 설명된 사실을 확인했다고 밝혔다. 서 교수에 따르면 마카오항공 기내에 비치된 '목적지 가이드' 책자에는 창덕궁을 소개하며 영어, 중국어, 일본어 설명 모두에 '중국식 건축(Chinese-style architecture)'이라는 표현이 사용됐다.

서 교수는 즉각 마카오항공 측에 항의 메일을 보냈다고 전했다. 항의 메일에서 그는 "이는 명백한 오류"라며 "창덕궁은 자연과 건축이 조화를 이루는 공간을 형성한 한국의 대표적인 전통 건축물"이라고 지적했다.

창덕궁 모습. 아시아경제DB

이어 "이러한 가치를 국제사회로부터 인정받아 1997년 유네스코 세계유산으로도 지정됐다"며 "잘못된 설명은 외국인들에게 한국 문화유산에 대한 오해를 불러일으킬 수 있는 만큼 어서 빨리 시정해야 한다"고 강조했다.





서 교수는 또 "아직도 전 세계 곳곳에는 한국의 문화와 역사에 대한 오류들이 많이 남아 있다"며 "누리꾼들의 적극적인 제보가 이러한 오류를 바로잡는 데 큰 도움이 되고 있다"고 덧붙였다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

