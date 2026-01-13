로엔서지컬, AI 기반 신장결석 수술로봇 '자메닉스' 첫 수출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인도네시아 만다야로열병원과 임상연구·의료진 교육도 협력

수술로봇 플랫폼 기업 로엔서지컬이 인공지능(AI) 기반 신장결석 수술로봇 '자메닉스(Zamenix)' 수출에 성공했다.

지난달 29일 로엔서지컬 임직원들이 자메닉스의 인도네시아 첫 수출을 기념해 사진 촬영을 하고 있다. 로엔서지컬

로엔서지컬은 최근 인도네시아 자카르타의 프리미엄 의료기관인 만다야로열병원(Mandaya Royal Hospital Puri)에 자메닉스를 공급했다고 13일 밝혔다.

양측은 이번 수출을 기점으로 임상·연구·교육·마케팅 협력을 위한 전략적 양해각서(MOU)를 체결하고, 공동 임상 연구 및 의료진 교육 프로그램 등 중장기 협력 체계 구축에도 합의했다. 이 협약에 따라 만다야병원을 자메닉스의 공식 교육훈련센터로 지정해 현지 의료진을 대상으로 체계적인 교육 프로그램과 실시간 기술 지원 체계도 운영할 예정이다.

로엔서지컬이 동남아 시장의 첫 진출지로 인도네시아를 공략한 이유는 인구 약 2억8600만명에 달하는 초대형 시장 규모와 연 5% 안팎의 경제 성장률, 비교적 신속한 의료기기 인허가 절차 등 시장 진입에 유리한 환경이 작용했다.

수출에 앞서 로엔서지컬은 인도네시아 비뇨의학교육컨퍼런스(MCUE) 및 아시아비뇨의학회(UAA) 등 인도네시아 주요 비뇨기과학회 활동과 현지 의료진 협업, 사용자 교육을 통해 인도네시아 내 자메닉스에 대한 인지도를 높여왔다. 현재까지 현지에서 총 23건의 데모 임상을 진행해 중대한 합병증 없이 수술 정확성, 조작 편의성, 환자 안전성에서 의료진들의 높은 만족도를 이끌어냈다.

로엔서지컬은 이번 인도네시아 첫 수출을 기반으로 인도네시아에서 레퍼런스 병원과 KOL 중심 임상 확산을 추진하는 한편, 태국 등 인근 국가로의 추가 진출도 병행할 계획이다. 중장기적으로는 미국 식품의약국(FDA) 허가 및 유럽 CE 인증 로드맵에 따라 글로벌 시장 진출을 가속화할 방침이다.

권동수 로엔서지컬 대표는 "오랜 기간 현지 데모 수술을 통해 안전성과 유효성을 확인한 결과 수출로 이어졌다"며 "환자에게 안전하고 효과 높은 치료와 의료진에게 정확도를 제공한다는 자메닉스의 목표가 동남아시아 전역에서 실현될 수 있도록 새해에는 수출에 박차를 가하겠다"고 말했다.





한편, 자메닉스는 현재 232명의 환자를 대상으로 삼성서울·영남대·경북대·양산부산대·고대안암병원 비뇨의학과에서 혁신의료기술 임상을 진행 중이며 현재까지 중대한 부작용 없이 약 90%의 임상이 완료됐다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

