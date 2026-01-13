전국 철도 14개사 역무협의체 구성…고객 안전·서비스↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울교통공사 주도해

리튬배터리 반입·불법시위 대응 논의

서울교통공사가 전국 14개 도시·광역철도 운영사를 묶어 '역무협의체'를 구성했다고 13일 밝혔다. 역 운영 현안을 함께 논의해 승객 안전과 서비스를 높이겠다는 취지다.

역무협의체에 참여한 전국 철도 14개사. 서울교통공사 제공.

그동안 대도시권광역교통위원회(대광위) 산하에 '도시철도 운영기관 협의체'가 있었지만 승객 안전·서비스와 직결된 역무 분과는 없었다. 한국철도공사와 민간운영사(서울시메트로9호선·공항철도 등), 경전철 운영사도 빠져 있었다.

서울교통공사는 지난해 7월 전국 운영사에 역무 협의체 구성을 제안했고, 14개 기관이 참여했다. 서울교통공사와 한국철도공사를 비롯해 부산·대구·인천·대전·광주 교통공사, 경기교통공사, 서울시메트로9호선, 공항철도, 로템SRS(신림선), 김포골드라인SRS, 구리도시공사(8호선 별내선) 등이다.

협의체는 지난해 7월과 올해 1월 두 차례 회의를 열어 현안을 논의했다. 리튬배터리 화재 위험이 있는 개인형 이동장치(PM)의 철도 반입 제한, 철도 시설 내 불법 시위 대응, 역사 내 무단 방치 물품 처리 방안 등이 주요 안건이었다.

협의체는 앞으로 반기별 회의와 온라인 소통으로 표준 운영 매뉴얼을 만들고 환승역 운영을 표준화할 계획이다. 기관마다 다른 역무 운영을 통일해 승객 서비스의 일관성을 높이겠다는 것이다.

공동 세미나와 간담회로 운영 정보와 노하우도 공유한다. 장기적으로는 전 세계 철도 운영사 협의체인 CoMET(Community of METros)를 본떠 공동 사례 연구와 토론도 진행한다. CoMET은 영국 임페리얼대 교통전략센터가 주관하는 협의체로, 뉴욕·런던·파리·베이징·도쿄·서울 등 42개 도시 45개 기관이 참여하고 있다.





마해근 서울교통공사 영업본부장은 "1974년 지하철 1호선 개통 후 50여년이 지나 수도권만 20여개 노선이 생기고 운영사도 다양해졌다"며 "역무 협의체 운영으로 승객이 더 안전하고 편리하게 지하철을 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

