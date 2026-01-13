중동 전문가 "이란 사망자 최대 6000명…일주일이 최대 고비"

이란 반정부 시위 사망자 수가 최대 수천명에 이를 수 있다는 관측이 나오고 있다. 그는 "이란 내에는 다양한 소수 민족이 있는데, 이들이 무장 시위로 돌아서면 내전으로 갈 수 있는 상황"이라며 "두 번째는 혁명수비대나 군부가 현 신정 정부를 축출하고 쿠데타를 일으킬 가능성, 마지막은 미국이나 이스라엘의 시위대 지원으로 혁명이 일어날 가능성이 있다"고 했다. 이어 "알리 하메네이 이란 최고지도자는 앞으로 망명, 혹은 강경 진압 중 선택을 해야 할 것"이라며 "그 선택에 영향을 미칠 수 있는 게 미국 등 외국의 역할이라고 본다. 앞으로 일주일 사이가 최대 고비"라고 진단했다.

이란 반정부 시위 사망자 수가 최대 수천명에 이를 수 있다는 관측이 나오고 있다. 현재 이란이 내전과 혁명의 갈림길에 있어, 앞으로 일주일이 최대 고비 구간이 될 것이란 전망도 나온다.

중동 전문가인 서상현 고려대 아세아문제연구원 연구위원은 13일 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 "미국, 노르웨이 등 인권 단체가 이란 내 휴민트(HUMINT·인간 정보 분석)를 활용해 사망자 수를 집계하고 있다"며 "현재 이란 당국이 발표한 내용은 (사망자 수) 500~600명인데, 실제로는 최대 6000명까지 보고 있다"고 전했다.

이어 "공식 발표의 10배 수준"이라며 "이란 혁명수비대가 본격적으로 시위대 진압에 투입된 뒤 조준 사격을 하고 있다는 말이 나올 정도로 잔학한 진압"이라고 덧붙였다.

시위 발생 원인에 대해서는 "가장 큰 문제는 경제였다. 과거 이란은 중동에서 제일 튼튼한 경제 구조를 갖췄지만, 1979년 쿠데타 이후 현 신정 체제가 수립되면서 크게 망가졌다"며 "물가 상승률이 연간 50% 이상이고, 환율 문제도 크다. 지난해 말부터 시작된 시위는 경제, 특히 물가에 대한 불만이었다"고 전했다.

또 신정 정부에 대한 국민들의 믿음도 깨졌다고도 했다. 가장 큰 사건은 지난해 이스라엘과 미국의 공습으로, 과거 이란 국민들은 안보 측면에서는 정부를 신뢰했지만, 그 믿음이 허구였다는 게 밝혀졌다고 설명했다. 그는 "이스라엘과 미국이 이란을 공습했을 때 방공망이 전혀 작동하지 않았다"고 지적했다.

서 위원은 이란의 미래에 대한 세 가지 시나리오를 예상했다. 첫 번째는 시리아처럼 장기 내전으로 치닫는 것이다. 그는 "이란 내에는 다양한 소수 민족이 있는데, 이들이 무장 시위로 돌아서면 내전으로 갈 수 있는 상황"이라며 "두 번째는 혁명수비대나 군부가 현 신정 정부를 축출하고 쿠데타를 일으킬 가능성, 마지막은 미국이나 이스라엘의 시위대 지원으로 혁명이 일어날 가능성이 있다"고 했다.





이어 "알리 하메네이 이란 최고지도자는 앞으로 망명, 혹은 강경 진압 중 선택을 해야 할 것"이라며 "그 선택에 영향을 미칠 수 있는 게 미국 등 외국의 역할이라고 본다. 앞으로 일주일 사이가 최대 고비"라고 진단했다.





